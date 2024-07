A- A+

POLÍCIA Adolescente tenta assaltar ônibus e é baleado por passageiro no Centro do Recife Passageiro se apresentou como policial. Adolescente estava acompanhado de um homem de 22 anos, que terminou preso

Uma tentativa de assalto a um ônibus no Centro do Recife terminou com um baleado, no final da tarde de quinta-feira (4).

Um dos envolvidos na investida criminosa era um adolescente, que foi alvejado por um passageiro do coletivo. Esse passageiro se apresentou como policial.

O adolescente estava acompanhado de um homem de 22 anos, que também tentou assaltar o veículo, que operava a linha 116 - Circular (TI Recife/Príncipe).

O coletivo circulava entre os bairros de São José e Santo Antônio, área central do Recife, no momento da ação criminosa.

Segundo informações da TV Guararapes, a dupla embarcou no ônibus e pulou a catraca, na altura do Cais de Santa Rita. O assalto foi anunciado na avenida Guararapes.

O motorista levou o ônibus para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife, onde prestou depoimento.

A reportagem aguarda retorno da Polícia Militar de Pernambuco com outras informações.

O caso aconteceu pouco mais de dois meses após outro assalto de grande repercussão na mesma região da cidade. No começo de maio, o estudante da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) Gean Carlos Lopes Júnior reagiu a um assalto a ônibus na avenida Guararapes e foi esfaqueado.



Gean chegou a ser socorrido para o Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, também na área central da capital pernambucana. Ele, no entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ônibus foi alvo de criminosos: adolescente foi baleado (Foto: TV Guararapes/Reprodução)

Hospital e delegacia

O adolescente ferido na quinta-feira foi encaminhado para o Hospital da Restauração (HR). As primeiras informações indicam que ele deu entrada no bloco cirúrgico da unidade de saúde.

Já o homem de 22 anos foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

Posteriormente, foi transferido para o Departamento de Polícia da Criança e do Adolescente (DPCA), na Boa Vista, área central do Recife.

