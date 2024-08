A- A+

Caro leitor, por problemas técnicos no parque gráfico não foi possível rodar a edição impressa desta terça-feira (6). Estamos trabalhando para solucionar a situação o mais rápido possível.



Reforçamos que a versão digital da edição está disponível normalmente no portal www.folhape.com.br e que o assinante da versão impressa será compensado ao final do contrato, sem prejuízo algum. Pedimos desculpas pelo ocorrido.

