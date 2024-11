A- A+

Concurso da Prefeitura de Olinda acontece neste domingo (17), com mais de 27 mil inscritos

As provas do Concurso Público da Prefeitura de Olinda acontecem neste domingo (17), a partir das 8h20. Os portões abrem uma hora antes, às 7h20. Essa é a maior edição do exame na história do município, com mais de 27 mil pessoas inscritas para cerca de 500 vagas ofertadas.

A prova terá diversos pontos de aplicação na cidade, que podem ser conferidos por meio do cartão de informação, no endereço eletrônico do Instituto IAUPE. Para garantir a tranquilidade dos candidatos, a gestão municipal preparou um esquema especial de trânsito, mobilidade e segurança.

Os postos para a composição do quadro de servidores da administração pública estarão disponíveis para ocupação imediata e formação de cadastro reserva, nos níveis médio, técnico e superior. A seleção contemplará oportunidades para diversas secretarias, em mais de sete áreas.

O concurso será realizado em uma única etapa, em uma prova objetiva com duração de quatro horas. As provas acontecerão em dois turnos, de acordo com o nível escolhido. O conteúdo programático de cada área está disponível no edital, conferido pelo candidato no momento da inscrição. De acordo com a banca organizadora, o resultado parcial está previsto para ser divulgado online no dia 9 de dezembro, e, posteriormente, será publicado também no Diário Oficial de Olinda.

