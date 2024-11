DER-PE desliga lombadas eletrônicas devido ao feriadão da Proclamação da República; saiba quais

A- A+

As lombadas eletrônicas dos pontos mais movimentados das rodovias estaduais PE-035, em Itapissuma, PE-060, no Cabo de Santo Agostinho, Ipojuca e Sirinhaém, e na BR-232, Jaboatão dos Guararapes, serão desligadas durante o feriado da Proclamação da República, celebrado nesta sexta-feira (15).



Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER-PE), os equipamentos de fiscalização serão desligados a partir do meio-dia desta quinta-feira (14) e religados às 8h da próxima segunda-feira (18).



Confira a lista de lombadas eletrônicas que estarão desligadas no feriadão:

4687 – Rodovia PE 60, KM 0,1, Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca

4688 – Rodovia PE 60, KM 2,5, Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca

4689 – Rodovia PE 60, KM 2,5, Cabo de Santo Agostinho, sentido Recife

4403 – Rodovia PE 60, KM 8,42, Cabo de Santo Agostinho, sentido Ipojuca

4404 – Rodovia PE 60, KM 8,43, Cabo de Santo Agostinho, sentido BR-101 Sul

4407 – Rodovia PE 60, KM 16,63, Ipojuca, faixa A - sentido Cabo de Santo Agostinho, faixa B - sentido Sirinhaém

4439 – Rodovia PE 60, KM 42,50, Sirinhaém, faixa A - sentido Ipojuca, faixa B - sentido Rio Formoso

4433 – Rodovia PE 60, KM 43,00, Sirinhaém, faixa A - sentido Barreiros, faixa B - sentido Recife

4410 – Rodovia PE 35, KM 7,30, Itapissuma, em frente à Delegacia, faixa A - sentido Itamaracá, faixa B - sentido Igarassu

4411 – Rodovia PE 35, KM 7,90, Itapissuma, faixa A - sentido Itamaracá, faixa B - sentido Igarassu

4437 - BR-232 sentido Caruaru - Recife, antes da interseção da BR-408, Bairro do Curado.

A iniciativa visa dar mais fluidez à circulação de veículos, minimizando os transtornos com os congestionamentos nos horários de pico.



Segundo o DER, as praias ao Norte e Sul do Estado e cidades como Gravatá e Caruaru, no Agreste, devem ser os destinos mais procurados neste feriadão.



A expectativa do órgão é que essas rotas tenham um acréscimo de, aproximadamente, 40% na circulação de veículos nos dias com trânsito mais intenso em comparação com os finais de semana normais.

Ações de fiscalização serão reforçadas nas rodovias estaduais em parceria com o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv); da Operação Lei Seca, Detran e prefeituras conveniadas.



O objetivo é evitar as irregularidades nas estradas, como ultrapassagens indevidas, e orientar os motoristas. Também serão feitas abordagens para verificação dos equipamentos de segurança obrigatórios, condições de conservação do veículo, entre outros itens essenciais.

DER dá dicas para uma viagem tranquila

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem, fazer um planejamento antes de pegar a estrada e verificar as condições gerais do veículo e sua documentação são importantes antes de pegar a estrada.



Além disso, usar o cinto de segurança também nos bancos de trás, sair mais cedo para evitar congestionamentos nos horários de pico, não realizar ultrapassagens arriscadas e pelos acostamentos, respeitar os limites de velocidade e leis de trânsito, e não dirigir após ingerir bebida alcoólica também são algumas das dicas para evitar sinistros e vítimas nas rodovias.

"Estaremos atentos com nossas equipes para coibir irregularidades nas rodovias, garantindo mais segurança a todos e contribuir para redução do número de acidentes e mortes no trânsito", destacou o diretor-presidente do DER, Rivaldo Melo.

Veja também

Pernambuco Ação da Prefeitura de Olinda acaba em confusão no Alto da Sé, em Olinda