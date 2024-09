A- A+

OPORTUNIDADE Congresso Internacional de Inovação na Educação reúne grandes nomes do segmento, no Recife Evento será realizado no Recife Expo Center e terá como tema "Além dos Limites do Conhecimento"

O Recife recebe a partir desta quarta-feira (18), a 20ª edição do Congresso Internacional de Inovação na Educação. Com o tema "Além dos Limites do Conhecimento", o evento apresentará este ano mais de 100 atividades, entre palestras, oficinas, divulgação de trabalhos científicos, lançamento de livros e apresentações culturais.

O Congresso é promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, com o apoio do Sebrae-PE, e será realizado até sexta-feira (20) no Recife Expo Center, no bairro de São José, centro da capital. Os interessados podem se inscrever pelo site oficial do congresso e escolher a modalidade presencial ou virtual.



Este ano, as palestras estarão divididas em três arenas educacionais, cada uma com uma temática diferente: Arena Futurismo e Inovação, Arena Identidades e Arena Insights. Para permitir uma maior aproximação entre o público e os palestrantes, haverá o Espaço Prosa, um local para a troca de experiências.





Alguns conferencistas já estão confirmados, incluindo nomes de peso, como José Manuel Moran, Rossandro Klinjey, Cesar Callegari, Luciano Meira, Luiz Felipe Pondé, Eliana Potiguara, Alexandre Sayad, Fabrício Carpinejar e José Pacheco. Tendências para a educação do século XXI, caminhos para uma aprendizagem inclusiva e inteligência artificial serão alguns dos temas debatidos.



A programação ainda inclui o lançamento de livros no espaço Café Cultural; apresentação de artigos científicos no Espaço do Conhecimento; projetos de pesquisa, pitchs de startups e oficinas sobre inovação na educação no Espaço Ideias; e os prêmios Josias Albuquerque e Lucilo Ávila. O primeiro homenageia educadores, empresários e lideranças que contribuem para o desenvolvimento da educação em Pernambuco. Já o segundo prêmio reconhece experiências pedagógicas criativas e bem-sucedidas em instituições de ensino no Estado.



O Congresso terá também o Espaço Inovação Educacional Senac, um local dedicado a explorar e discutir em profundidade as ações inovadoras que a instituição tem desenvolvido para o mundo do trabalho e da educação.

Serão abordadas metodologias educacionais avançadas, tecnologias emergentes aplicadas à formação profissional e práticas pedagógicas que visam preparar os alunos para os desafios do mercado de trabalho contemporâneo.

O objetivo é compartilhar conhecimento e promover o debate sobre as melhores práticas em educação profissional, destacando o compromisso do Senac com a excelência e a inovação.



Para o presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-PE, Bernardo Peixoto, chegar à 20ª edição do Congresso é resultado do trabalho de uma equipe muito dedicada em proporcionar experiências que estimulam e atraem os participantes.

"O tema do congresso deste ano traz a essência do nosso trabalho, educação com inovação e que ultrapassa os limites do conhecimento. Provocaremos debates sobre tecnologias, mas sem esquecer da nossa identidade. Preparamos um congresso especial para comemorarmos 20 anos de evento", ressalta o presidente.

