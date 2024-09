Em Educação, cursos regulares subiram 0,76% no IPCA, afirma IBGE

A- A+

As famílias brasileiras gastaram 0,73% a mais com Educação em agosto, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para a taxa de -0,02% registrada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) no mês, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira, dia 10.

Os cursos regulares subiram 0,76% em agosto, puxados, sobretudo, pelos subitens ensino superior (1,09%) e ensino fundamental (0,57%). Os cursos diversos aumentaram 0,47% em agosto, influenciados, principalmente, pelos cursos de idiomas (0,98%), segundo o IBGE.



