A- A+

IBGE IPCA-15 revela alimentos mais baratos, com destaque para tomate, cenoura e batata Por outro lado, houve aumento em agosto no café moído

Os alimentos voltaram a ficar mais baratos em agosto, de acordo com a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) no mês, segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



As famílias pagaram menos pelo tomate (-26,59%), cenoura (-25,06%), batata-inglesa (-13,13%) e cebola (-11,22%).



O tomate liderou o ranking de contribuições negativas para o IPCA-15 do mês, ajudando a conter a inflação em -0,08 ponto porcentual.

O subitem foi seguido pela batata-inglesa, com impacto de -0,04 ponto porcentual.

A cebola ajudou a deter a inflação em -0,03 ponto porcentual.



Por outro lado, houve aumento em agosto no café moído: alta de 3,66% e contribuição de 0,02 ponto porcentual para o IPCA-15.



O grupo Alimentação e bebidas saiu de uma queda de 0,44% em julho para uma redução de 0,80% em agosto, resultando numa contribuição de -0,17 ponto porcentual para a taxa de 0,19% registrada pelo IPCA-15 deste mês.



O custo da alimentação no domicílio caiu 1,30% em agosto.

A alimentação fora do domicílio aumentou 0,49%.

A refeição fora de casa subiu 0,37%, e o lanche avançou 0,76%.

Veja também

MERCADO Ouro fecha em queda, consolidando nível próximo a recorde histórico, de olho em Fed