alimentação Por que você não deve tomar café antes de ir às compras, de acordo com psicólogos Estudo mostra a realção da bebida com o consumismo exagerado

O café é uma das bebidas mais consumidas pelo Brasileiro. Quem não gosta de começar o dia tomando o bom e velho café preto? Ou depois do almoço, no lugar de uma sobremesa?



Além de dar energia, a cafeína é o estimulante mais popular do mundo encontrada em chás, refrigerantes, cafés e bebidas energéticas. Entretanto, segundo pesquisadores, a bebida não deve ser tomada antes de fazer compras.

A British Psychological Society (BPS) foi ao TikTok perguntando aos usuários da rede social se eles sabiam que “tomar café antes de ir às compras pode aumentar as compras por impulso?".

"Pessoas que tomaram apenas um expresso antes de entrar em uma loja gastaram espantosos 50% a mais de dinheiro do que aquelas que tomaram um café descafeinado. Bebedores de cafeína relataram sentir-se mais animados e quando estamos animados, tendemos a ser mais impulsivos”, escreveram os pesquisadores.

O BPS está se referindo a um estudo realizado em 2022 por pesquisadores da Flórida que descobriram a relação da bebida com o consumismo.

“A cafeína, como um poderoso estimulante, libera dopamina no cérebro, o que excita a mente e o corpo. Isso leva a um estado energético mais alto, que por sua vez aumenta a impulsividade e diminui o autocontrole”, explica o pesquisador Dipayan Biswas que realizou o experimento.

O teste consistia em instalar uma máquina de café expresso nas entradas de três lojas: As duas primeiras, uma de varejo e outra focada em artigos do lar, localizadas na França.

A terceira, uma loja de departamento na Espanha. Cerca de 300 clientes receberam uma xícara de 100 mg de café de cortesia e os outros receberam bebidas descafeinadas e água. No final, eles compartilhavam seus recibos de compra com os pesquisadores.

Eles descobriram que os compradores que eram estimulados pela cafeína gastavam 50% a mais na hora das compras e escolhiam cerca de 30% mais itens do que aqueles que bebiam água ou bebidas descafeinadas. A bebida também influenciou os tipos de item que eles compravam.



Aqueles que tomaram café, por exemplo, compravam mais tens não essenciais, como velas perfumadas e fragrâncias, do que os outros compradores que se mantinham firmes e objetivos nas compras.

Os pesquisadores ainda montaram um quarto experimento em laboratório para checar se teriam resultados semelhantes em relação às compras online.



Eles dividiram um grupo de 200 alunos de escolas de administração entre indivíduos que consumiram café com cafeína e descafeinado e pediram que escolhessem quais itens comprariam de uma lista pré-selecionada de 66 opções.

O resultado foi semelhante. Aqueles a base de bebidas com cafeína escolheram mais itens na base da impulsividade, como um massageador. Enquanto os que não estavam a base de cafeína escolheram menos itens e foram mais práticos nas suas compras, escolhendo apenas o necessário, como um caderno ou caneta.

Embora os expressos normalmente contenham mais de 60mg de cafeína, eles sugerem que a excitação pode ser induzida pelo consumo de apenas 25-30mg de cafeína. Várias bebidas energéticas populares e refrigerantes podem exceder esses níveis.

"No geral, os varejistas podem se beneficiar financeiramente se os compradores consumirem cafeína antes ou durante as compras. Com a disponibilidade onipresente de café e outras bebidas com cafeína, é bem provável que muitos compradores estejam tendo uma ingestão significativa de cafeína no momento das compras”, afirmaram os pesquisadores que defenderam que os consumidores fossem avisados sobre as consequências não intencionais do consumo de cafeína.

