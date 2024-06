A- A+

patrimônio mundial Conheça o maior castelo medieval do mundo, erguido com 30 milhões de tijolos Com uma área de 210 mil metros quadrados, ele fica na Polônia. Foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco

No coração da Europa encontra-se uma das construções mais impressionantes que reflete a riqueza do velho continente: o Castelo de Malbork. Considerado a maior obra arquitetônica em tijolo do mundo e erguido durante a Idade Média, ele é representante do estilo gótico báltico.

Estima-se que tenham sido usados em sua construção até 30 milhões de tijolos, em uma área de 210 mil metros quadrados.

Também conhecido como castelo de Marienburg, está localizado na cidade de Malbork, na Polônia, e foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco em 1997, graças à sua importância histórica e cultural.

O Castelo de Malbork foi construído entre os séculos XIII e XV pela Ordem Teutônica, uma ordem militar católica alemã. Durante sua época de esplendor, servia como quartel-general da ordem.

Além disso, desempenhava funções administrativas, defensivas e residenciais, consolidando-se como o centro nevrálgico do Estado Monástico dos Cavaleiros Teutônicos.

Trata-se de "a fortaleza mais poderosa da Europa do século XIII", segundo pode-se ler em seu site oficial.



Vista aérea do Castelo de Malbork | Jan Mehlich/Creative Commons

Nos séculos XIV e XV, recebeu inúmeras ampliações que o transformaram no "maior castelo do mundo em termos de superfície", estendendo-se ao longo do rio Nogat. A aparência atual da propriedade é o resultado de uma extensa restauração realizada entre os séculos XIX e XX.

Outra de suas características é que possuía um sistema defensivo que era muito avançado para sua época: contava com muralhas duplas, fossos e torres de vigilância, o que permitia uma boa defesa contra possíveis invasores.

Sua localização estratégica às margens do rio Nogat facilitava o transporte e fornecimento de bens, reforçando sua posição como centro comercial e militar.

Três castelos em um

O complexo do Castelo de Malbork divide-se em três seções principais:

O Castelo Alto: é a parte mais antiga e tem a igreja de Santa Maria, uma edificação gótica com uma estátua da Virgem Maria.

O Castelo Médio: inclui o refeitório, uma sala de grandes dimensões que se destaca por suas abóbadas e detalhes arquitetônicos.

O Castelo Baixo: abrange áreas dedicadas principalmente à logística e à defesa, como os alojamentos para os soldados e os estábulos.

No início, o castelo podia abrigar cerca de 3000 soldados e suas muralhas cercavam uma superfície de aproximadamente 210.000 m². Dentro dele, encontra-se o museu do castelo, inaugurado em 1º de janeiro de 1961.

Este museu oferece um percurso completo pela história do local e pela construção de sua coleção, que foi reunida após a busca de milhares de obras perdidas durante a Segunda Guerra Mundial.

