Conselho de Segurança da ONU apoia Guterres, declarado "persona non grata" por Israel

O Conselho de Segurança da ONU expressou nessa quinta-feira apoio total ao secretário-geral da organização, António Guterres, declarado na véspera como "persona non grata" por Israel, por não ter condenado imediatamente os ataques do Irã àquele país, na última terça-feira.

Sem mencionar Israel, os cinco membros permanentes do conselho e os dez não permanentes sublinharam "a necessidade de todos os Estados-membros da ONU terem uma relação produtiva e funcional com o secretário-geral, e de se absterem de qualquer ação que prejudique o seu trabalho e o de suas dependências".





"Qualquer decisão que não envolva o secretário-geral da ONU é contraproducente, especialmente no contexto de uma escalada da tensão no Oriente Médio", advertiram os 15 países, incluindo Estados Unidos, China, Rússia e Reino Unido.

As relações entre a ONU e Israel - país criado a partir de uma resolução das Nações Unidas votada em 1947 - são tensas e estão em seu ponto de maior declínio desde 7 de outubro de 2023, quando o grupo palestino Hamas realizou um ataque sem precedentes ao território israelense, que desencadeou o conflito atual na Faixa de Gaza, com a resposta desmedida israelense.