Conservadores e socialistas chegam lado a lado nas eleições europeias em Portugal

A coalizão governamental de direita moderada e a oposição socialista ficaram basicamente empatados nas eleições europeias deste domingo (9) em Portugal, onde a extrema direita obteve menos votos do que nas legislativas de março, segundo as pesquisas de boca de urna.

As listas da coalizão governamental liderada por um jornalista de 28 anos, Sebastião Bugalho, e da socialista Marta Temido, ex-ministra da Saúde durante a pandemia de Covid-19, obtiveram ambas cerca de 30% dos votos, segundo as três projeções divulgadas pelas televisões nacionais.

De acordo com essas sondagens, o partido de extrema direita português Chega! ficaria em torno de 10%, em comparação com os 18% que obteve nas últimas eleições legislativas de março, e não tem garantido superar o partido liberal, que na época ficou em quarto lugar.

As eleições gerais de março puseram fim a oito anos de governo socialista dirigido pelo ex-primeiro-ministro António Costa, que renunciou em novembro após ser alvo de uma investigação por tráfico de influência.

A coalizão de direitas liderada pelo novo chefe de governo, Luís Montenegro, venceu por uma margem muito estreita os socialistas, mas não tem maioria no Parlamento e precisará lidar com a oposição socialista e a extrema direita.

Para seduzir os eleitores com vista às eleições europeias, o governo português havia anunciado vários pacotes de medidas em áreas como saúde, tributação e imigração.