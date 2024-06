A- A+

internacional Coreia do Norte falha em teste de possível míssil hipersônico, afirma fonte militar de Seul Projeto foi lançado durante a manhã de uma área próxima a capital da Coreia do Norte, Pyongyang

A Coreia do Norte disparou nesta quarta-feira (26) o que parecia um míssil hipersônico, mas o lançamento terminou com uma explosão em pleno voo, informou um oficial do Conjunto Estado-Maior (EMC) da Coreia do Sul.

O projeto foi lançado durante a manhã de uma área próxima a Pyongyang. As agências de inteligência da Coreia do Sul e dos Estados Unidos iniciaram uma análise detalhada, segundo um comunicado do EMC.

Uma fonte militar indicou que o teste do que parecia ser um míssil hipersônico fracassou depois de percorrer quase 250 km.

Ele destacou que o projeto pareceu emitir mais fumaça do que o normal, o que sugere a possibilidade de um problema de combustão.

O Japão também confirmou um lançamento e sua Guarda Costeira disse que o projeto teria caído no Mar do Japão.

O lançamento ocorreu em um momento de crescimento crescente na península coreana, com o país reclusivo comunista enviando balões de lixo para a Coreia do Sul.

Os analistas acreditam que a Coreia do Norte, um país com armas nucleares, poderia estar testando e aumentando a produção de mísseis de cruzeiro e de artilharia antes de enviá-los à Rússia para serem usados na Ucrânia.

Um relatório de maio do Pentágono confirmou este comportamento.

