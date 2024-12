Coreia do Sul: ministro da Defensa pede demissão após imposição de lei marcial

A- A+

O ministro da Defesa da Coreia do Sul, Kim Yong-hyun, apresentou o pedido de demissão nesta quarta-feira (4), após a crise política provocada pela decisão do presidente Yoon Suk Yeol de impor a lei marcial no país, medida que permaneceu em vigor por algumas horas.



Apontado como peça-chave na frente militar da trama, Yong-hyun virou alvo de um pedido de investigação da oposição, que o acusa de traição — crime punível no país com prisão perpétua e pena de morte.

"Em primeiro lugar, lamento profundamente e assumo total responsabilidade pela confusão e preocupação causadas ao povo e relação à lei marcial (...) Assumi total responsabilidade por todos os assuntos relacionados à lei marcial e apresentei minha renúncia ao presidente", afirmou Kim em um comunicado.

