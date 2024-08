Corrida Solidária Duque de Caxias celebra Semana do Soldado no Recife

A- A+

A 46ª edição da Corrida Solidária Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, aconteceu na manhã deste domingo (25), dia do aniversário do pacificador, com largada e chegada em frente ao Museu Militar do Forte do Brum, no Centro do Recife.

Sob a direção da 10ª Brigada de Infantaria Motoriza (10ª Bda Inf Mtz) e coordenação do 7º Grupo de Artilharia de Campanha (7º GAC), a corrida contou com mais de mil participantes; entre integrantes do corpo militar do Comando Militar do Nordeste (CMNE) e civis.

Nesta edição, o caráter solidário da corrida foi marcado pelo envolvimento mútuo da população recifense e militares, unidos na arrecadação de alimentos não perecíveis, pré – requisito para a participação no evento.

De acordo com a assessoria de comunicação do CMNE, este ano foram arrecadados mais de 1.800 kg em donativos, que serão doados para instituições beneficentes de Pernambuco.

Segundo o coordenador da corrida, o Tenente Coronel Edwardo Oliveira, o evento teve como objetivo promover e incentivar a prática da corrida como atividade saudável, e integração entre a família militar e a comunidade local.

“Com certeza nós atingimos esse objetivo. Observamos que conseguimos criar um ambiente acolhedor em que as Forças Armadas ficaram completamente integradas com a sociedade civil. Gostaria de agradecer a todos que participaram, e que Deus abençoe a todos!”, relatou o tenente coronel.

Todos os atletas correram os 5 km do percurso em uma única categoria, sem premiação, apenas com entrega de medalhas simbólicas em agradecimento a participação.

A estudante de enfermagem Daiane Mirelli falou sobre a experiência; que foi a sua primeira corrida em percurso.

“Foi a primeira vez que eu corri um percurso e foi uma experiência incrível. Os soldados cantando durante a corrida nos motiva ainda mais, ganhei até uma medalha!”, contou a estudante.

A dona de casa Wilsa Amarante dos Santos levou o filho, Caio, de 4 anos, para participar da corrida e conhecer a história do da semana do soldado.

“Eu faço parte de um grupo de corrida, e quando vi que iria haver uma corrida em homenagem ao Dia do Soldado achei muito interessante e resolvi trazer meu filho para que ele conhecesse e e entendesse por que a gente comemora o Dia do Soldado, em homenagem a Duque de Caxias que foi um soldado importante no Exército Brasileiro”, disse a corredora.

A Corrida Solidária Duque de Caxias contou com o apoio da Prefeitura do Recife, e outros órgãos municipais, como CTTU, PMPE e BMPE, que trabalharam em conjunto, para garantir segurança e acesso tranquilo dos atletas à concentração e prova.

Duque de Caxias

O comandante do CMNE, General Miranda Ribeiro, que também participou da corrida, falou sobre o caráter de homenagem do evento a Duque de Caxias, nascido em 25 de agosto de 1803 e considerado o patrono do Exército Brasileiro.

Comandante do CMNE, General Miranda Ribeiro | Foto: Walli Fontenele/Folha de Pernambuco

“Duque de Caxias foi um exemplar chefe militar que conduziu as tropas imperiais na guerra do Paraguai, atuou para e pacificar o país no século dezenove, um grande estadista, que tem como principal virtude ter sido o maior pacificador do exército”, afirmou o comandante.

Além do pacificador, a corrida, que acontece anualmente, também tem como objetivo homenagear a todos que compõem a força de trabalho do Exército Brasileiro.

“Esta corrida visa a homenagear a todos os soldados do Brasil que atuam vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana, todos os dias do ano, em regime de disponibilidade permanente. Uma força de trabalho com dedicação exclusiva, sempre em condições de atuar em qualquer ponto do território nacional na defesa da pátria e no atendimento das demandas da nação brasileira”, concluiu o general.

