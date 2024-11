A- A+

DESENVOLVIMENTO Criança no Ceará nasce com 5kg e surpreende mãe e médicos; entenda o que é macrossomia fetal Desenvolvimento da criança deve ser acompanhado por pediatra e nutricionista

O (não tão) pequeno Antony Gael é o terceiro filho da agricultora Daniela Barbosa Nobre, que mora na cidade de Quixeramobim, no interior do Ceará, e veio ao mundo com impressionantes 5,1kg, algo incomum para um recém-nascido.



O parto, que foi realizado por meio de uma cesariana, ocorreu sem problemas no dia 24 de outubro, no Hospital Regional do Sertão Central (HRSC), e tanto o bebê quanto a mãe estão saudáveis e passam bem.

“A partir do sétimo mês de gravidez, comecei a me sentir muito cansada, não conseguia fazer nada porque estava cansada. Minha barriga estava enorme”, explicou Daniela, que tem 31 anos, em depoimentos registrados pela Secretaria de Saúde do Ceará.



Por conta disso, ela já tinha a expectativa de que seu filho nasceria mais pesado que os outros dois anteriores.

O que é macrossomia fetal?

De acordo com o site da Clínica Mayo, macrossomia fetal, caso ocorrido com Daniela e seu bebê, é o termo usado para descrever um recém-nascido maior que a média. Os bebês que pesam mais de quatro quilos se enquadram nesta categoria.

Da mesma forma, como explica o site, a macrossomia fetal pode causar complicações no parto vaginal e colocar o bebê em risco de lesões durante o parto.



O pediatra do hospital HRSC, Paulo Fernandes, explicou que a macrossomia fetal pode ser resultado de fatores genéticos, como a predisposição da gestante a ter diabetes.

Além disso, ele destaca que o desenvolvimento da criança deve ser acompanhado por pediatra e nutricionista. Nestes casos, a equipe médica do hospital monitora a glicemia do bebê, a amamentação e elabora um guia de alimentação específica para complementar a alimentação convencional do recém-nascido, se necessário.

