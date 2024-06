Criminosos usam caminhão e ônibus para fechar a Avenida Brasil

A- A+

Criminosos usaram um caminhão e um ônibus para fechar a pista lateral da Avenida Brasil, sentido Centro, na manhã desta terça-feira. Eles interceptaram os veículos em represália à uma operação policial no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

A Linha Vermelha também foi fechada. A PM, em seu perfil oficial no X (antigo Twitter), afirma que as duas vias estão com policiamento reforçado. A pista lateral da Avenida Brasil, na altura de Manguinhos, continua fechada no sentido Zona Oeste. Um ônibus foi incendiado na Avenida Brasil na altura da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

Na ação, um agente do Batalhão de Operações Especiais (Bope) morreu e outro ficou ferido. Além do Bope, atua na Maré o 22º BPM. Os agentes apreenderam carros. Um esconderijo de drogas foi encontrado. O local, de acordo com a PM, também é utilizado para embalar de entorpecentes. Dois suspeitos foram presos e houve apreensão de uma pistola que estava com um deles.

'Incendiar ônibus não protesto, é crime'

Segundo o Rio Ônibus — sindicato das empresas — o ataque contra o ônibus na Avenida Brasil foi o segundo em menos de 24 horas no Rio. De acordo com a entidade, este foi o sétimo coletivo incendiado em 2024. Nos últimos 12 meses, 31 carros já foram queimados.

"Incendiar ônibus não é protesto, é crime. Já são dois casos em menos de 24 horas. Quando contabilizamos sete ônibus queimados somente em 2024, fica evidente a urgência das autoridades de segurança pública tomarem providências efetivas para garantir o direito de ir e vir da população", disse o porta-voz do Rio Ônibus, Paulo Valente.

Veja também

condenação Hunter Biden, filho do presidente dos EUA, é condenado por compra ilegal de arma