Cursos gratuitos de capacitação profissional são oferecidos pelo IFPE e Petrobras

A- A+

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE), em parceria com a Petrobras, abriu 184 vagas para cursos gratuitos de capacitação profissional.

As inscrições são gratuitas, estão abertas e vão até o dia 23 de setembro. As vagas ofertadas são para os cursos de Auxiliar de Serviços Diversos, Almoxarife e Ajudante de Elétrica.



Os candidatos às vagas podem se inscrever através do formulário eletrônico disponível no site do programa de iniciativa da Petrobras com o IFPE (Autonomia e Renda Petrobras) e anexar os documentos solicitados no edital.

A seleção será através de sorteio público, as matrículas serão presencialmente de 2 a 8 de outubro e as aulas devem começar no dia 14, nos campos de Abreu e Lima, Cabo de Santo Agostinho e Igarassu.



Os alunos selecionados e matriculados receberão bolsa-auxílio de R$ 660, e as mulheres com filhos de até 11 anos receberão R$ 858 durante o período do curso.

As vagas são destinadas a pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, de baixa renda e sem vínculo formal de emprego. O grupo prioritário são mulheres, pessoas com deficiência, pretos, pardos, pessoas transgêneros, travestis, indígenas, quilombolas e refugiados.



A iniciativa também oferece reforço de português e matemática, acompanhamento psicossocial e cursos de desenvolvimento socioemocionais e pessoais. Em algumas áreas, haverá um espaço infantil para que as crianças fiquem enquanto o responsável por ela estude.



O programa Autonomia e Renda Petrobras é uma ação da Petrobras, que conta com a parceria dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs) e a Fundação de Apoio ao IFSul (FAIFSul). Através de cursos profissionalizantes e técnicos ofertados gratuitamente e bolsas de capacitação, tem o objetivo de ampliar a oportunidade de trabalho.



O reitor do IFPE, José Carlos de Sá, acredita que esta iniciativa representa um marco significativo para a instituição e para a sociedade pernambucana.

“A parceria com a Petrobras fortalece nossa capacidade de proporcionar formação profissional e, ao mesmo tempo, de impulsionar o desenvolvimento social e econômico das comunidades. Esperamos que o Programa Autonomia e Renda seja um modelo de sucesso que possa ser replicado em outras experiências, em diferentes territórios e arranjos produtivos.”, afirma.

O coordenador do Programa no IFPE, James Radson da Silva Lima, disse que toda a sua equipe de trabalho está dedicada e na expectativa de oferecer o melhor para capacitar as pessoas que procuram uma vida melhor.



“A iniciativa da Petrobras visa a oferecer oportunidade e incluir as pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade socioeconômica no mundo do trabalho, por meio da Educação, utilizando a grande experiência e qualidade peculiar dos Institutos Federais”, destaca.



O gerente-geral da Refinaria Abreu e Lima – Petrobras, Márcio Maia, disse que o objetivo da ação é aumentar as chances de empregabilidade.

“Com esse programa, queremos contribuir para um maior aproveitamento da mão de obra local no setor de óleo e gás, fomentar a indústria nacional e colaborar para a melhoria da qualidade de vida da população. Afinal, o Brasil é a nossa energia e contribuir para o desenvolvimento local sempre fez parte da história da Petrobras”, declarou.

Opções dos cursos que estão com inscrições abertas:

Auxiliar de Serviços Diversos (60 vagas - noite) - Campus Abreu e Lima

Auxiliar de Serviços Diversos (60 vagas - noite) - Campus Cabo de Santo Agostinho

Almoxarife (30 vagas - tarde e noite) - Campus Igarassu

Ajudante de Elétrica (34 vagas - tarde e noite) - Campus Igarassu



Endereços dos locais onde os cursos são ofertados:

Campus Abreu e Lima (Rua Jaguaribe, s/n, Alto Bela Vista, Abreu e Lima).

Campus Cabo de Santo Agostinho (Rua Sebastião Joventino S/N, Destilaria Central Presidente Vargas, Cabo de Santo Agostinho PE).

Campus Igarassu (Rodovia BR-101 Norte, Km 29, s/nº, Engenho Ubu – CEP: 53659-899 – Igarassu/PE -Zona Rural).

Veja também

meteorologia Furacão Francine ganha força enquanto avança rumo a Louisiana