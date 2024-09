Cursos para inclusão de pessoas surdas no mercado cultural chegam ao Recife; veja como participar

A- A+

Mais de 100 pessoas surdas e ouvintes, com experiência em interpretação de Libras, podem ser beneficiadas por cursos de capacitação para atuar no mercado cultural.



As aulas, marcadas para acontecer entre outubro e dezembro, são gratuitas e devem permitir que os alunos sejam preparados para trabalhar em exposições culturais, museus e shows musicais, que estão em constante crescimento no cenário nacional.

São ofertados os cursos "Cubo Sinalizante", "Música Sinalizante" e "Cubo Sinalizante Workshop". As inscrições estão abertas e a seleção leva em conta a experiência com Libras e a condição sócio-econômica dos candidatos.

A iniciativa é da consultoria em acessibilidade comunicacional Centrae. As inscrições podem ser realizadas por meio de contato com o centro no perfil do Instagram (@centraeac). Já as aulas acontecem no Auditório do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), na Rua da Aurora, bairro da Boa Vista, Centro do Recife.

As vagas serão preenchidas por 50% de candidatos surdos e 50% de candidatos ouvintes. A ideia é ampliar o número de intérpretes de Libras surdos no mercado de trabalho. "A atuação de intérpretes surdos no ambiente cultural é importante para dar mais legitimidade à comunidade surda, pois são eles que mais conhecem a linguagem utilizada pelos seus pares.", afirmou a pedagoga, produtora cultural e responsável pelos cursos, Polliana Alves.

Pioneirismo

Entre os facilitadores que vão monitorar os cursos, está a professora Tatiana Martins, ligada à Secretaria de Educação de Pernambuco. Ela também é formada em Letras-Libras pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), e especializada em Libras pela Faculdade Alpha.

Tatiane perdeu a audição ainda aos seis anos, após contrair meningite, e é a única surda da família. Mesmo diante dessa realidade, com dificuldades de comunicação e desafios socio-econômicos, ela se tornou a primeira pessoa surda a apresentar, defender e aprovar um projeto público em Pernambuco. É nesse ritmo de superação e pelo desejo de ampliar as oportunidades para aqueles que convivem com vivências como a dela que a professora faz parte do curso.

"Está claro que, quando temos oportunidades de aprender e de nos capacitarmos, nós podemos ir além. Acredito que esses cursos poderão abrir muitas portas e facilitar o acesso de pessoas surdas aos espaços que elas podem ocupar, promovendo a autoconfiança da nossa comunidade", afirmou.

Cursos

O primeiro curso ofertado é o "Cubo Sinalizante". A oficina tem como objetivo debater as artes visuais e sua relação com a comunidade surda, ouvintes, tradutores e intérpretes de libras. A iniciativa tem como proposta dinamizar a cadeia produtiva cultural de Pernambuco, incorporando tradutores intérpretes de libras especializados no segmento das artes visuais. Veja, abaixo, informações gerais sobre o curso.

Carga horária: 48h/aulas em cada turma em formato híbrido.

Facilitadores: Tatiana Martins (Facilitadora da formação híbrida pessoa surda), Carlos Di Oliveira (Facilitador da formação híbrida pessoa ouvinte) e Rogério Ferreira (Facilitador da formação híbrida pessoa ouvinte)

Período da formação: Dias 03, 10, 17, 24 e 01/12 (sempre aos domingos)

Horário: 7h às 17h

Local: Auditório do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), na R. da Aurora, 265 - Boa Vista, Recife - PE, 50060-010

O segundo curso ofertado é o "Música Sinalizante". O objetivo é debater a música e sua relação com a comunidade surda, ouvintes, tradutores e intérpretes de libras. A iniciativa tem como proposta dinamizar a cadeia produtiva da música de Pernambuco, incorporando tradutores intérpretes de libras especializados no segmento da música. O curso será realizado em Recife e no município de Caruaru, contendo carga horária de 48h/aulas em cada turma em formato híbrido. Veja, abaixo, informações gerais sobre a iniciativa.

Facilitadores: Tatiana Martins (Facilitadora da formação híbrida pessoa surda) e Rogério Ferreira (Facilitador da formação híbrida pessoa ouvinte)

Período da formação: 02, 09, 16, 23 e 30/11 (sábados de novembro)

Horário: 07h às 17h

Local: Auditório do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), na R. da Aurora, 265 - Boa Vista, Recife - PE, 50060-010

O terceiro curso é o "Cubo Sinalizante Workshop". O projeto tem como objetivo debater as artes visuais e a relação com a comunidade surda, ouvintes, tradutores e intérpretes de libras. A iniciativa tem como proposta dinamizar a cadeia produtiva cultural de Pernambuco, incorporando tradutores intérpretes de libras especializados no segmento das artes visuais. O curso será realizado apenas no Recife, com carga horária de 16h/aulas em formato híbrido. Veja, abaixo, informações gerais sobre a iniciativa.

Facilitadores: Tatiana Martins (Facilitadora da formação híbrida pessoa surda) e Carlos Di Oliveira (Facilitador da formação híbrida pessoa ouvinte)

Período da formação: 03, 10, 17, 24 e 01/12 (sempre aos domingos)

Horário: 7h às 17h

Local: Auditório do Museu de Arte Moderna Aloísio Magalhães (Mamam), na R. da Aurora, 265 - Boa Vista, Recife - PE, 50060-010

A iniciativa visa atingir o público alvo de jovens surdos e ouvintes, tradutores, intérpretes de libras e profissionais da cadeia produtiva da música entre 18 e 50 anos de idade. Priorizando a inscrição de pessoa preta, parda ou indígena; mulher cis ou mulher trans/travesti; de povos e comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, pessoa com deficiência Os participantes deverão ter no mínimo cursado o curso de Intérpretes de Libras.

