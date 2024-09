A- A+

CULTURA NA IMPERATRIZ "Feira Imperatriz das Artes" movimenta Centro do Recife com shows, artesanato e gastronomia Evento acontece no próximo sábado, 28 de setembro, com acesso gratuito

Vai ter música (das boas), além de artesanato, gastronomia e atividades para os pequenos no Centro do Recife, no próximo sábado (28), especificamente na Rua da Imperatriz com a "Feira Imperatriz das Artes".



A rua, que já foi uma das mais movimentadas da cidade, voltará a ser ocupada em toda sua extensão com a estrutura da feira, que terá acesso gratuito.



Samba e Coco

Na programação musical, a Feira da Imperatriz terá apresentação do Coco Raízes de Arcoverde e o embalo do samba, diretamente da Zona Oeste de Recife, da Várzea.







Por lá também passa a discotecagem de Fred Zero Quatro, em projeto que tem a parceria do jornalista Renato L.

Funk, soul e swing com a Banda DizMais e releituras do cancioneiro de Tim Maia, completam a programação de música da feira.



Forró do Regente

O forrobodó, claro, integra a agenda do sábado na Rua da Imperatriz, com a banda Regente Joaquim.



No repertório, que inclui xote e pé-de serra, entre outras derivações do forró, canções de Luiz Gonzaga também estão no set list.



Vale ressaltar que no decorrer da feira, durante os shows, haverá tradução em Libras e atendimento junto ao palco para Pessoas com Deficiências (PcD's).



Serviço

Feira Imperatriz das Artes

Com shows de Fred Zero Quatro e Renato L, Coco Raízes de Arcoverde, Banda Diz Mais, Regente Joaquim e samba da Várzea

Quando: Sábado (28), das 13h às 20h

Onde: Rua da Imperatriz, Boa Vista

Acesso gratuito

Informações: @feiraimperatrizdasartes





