Forró dos Caetés lança "Tapera", seu primeiro single, nas plataformas digitais

A banda Forró dos Caetés lança “Tapera”, seu primeiro single, em todas as plataformas digitais nesta sexta-feira (20). A letra fala sobre os saberes relacionados aos povos que cuidam e vivem da terra, sejam indígenas, quilombolas e agricultores.

Composta por Lucas Furtunato, a música traz o cantor Carlos Filho como convidado nos vocais. Natural de Serra Talhada, o cantor participou do “The Voice Brasil” e integrou grupos como Estesia e Bandavoou.

O artista solta a voz acompanhado da rabeca de Rannier Venâncio, do violão de Bruno Nascimento, das percussões de Joana Xeba, da zabumba de Guga Amorim e do pífano de Furtunato. A gravação contou com os trabalhos técnicos de Gabriel Melo (Maruim Records) e masterização de Buguinha Dub.



A faixa é o primeiro single do EP de estreia da Forró dos Caetés, ainda sem data de lançamento. O grupo, que nasceu em 2022, vem fazendo shows com releituras e canções próprias, trabalhando as diferentes vertentes do forró.

