SHOW Show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo terá transmissão ao vivo no RioMar Recife A apresentação acontece nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, às 19h. Com ingressos esgotados, o público vai poder assistir por telão na Praça de Alimentação

Devido ao sucesso e com ingressos esgotados, o show de Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, que promove a estreia do projeto autoral RioMar Encontros, terá transmissão ao vivo e simultânea para um telão na Praça de Alimentação. A apresentação acontece nesta quinta-feira, dia 19 de setembro, às 19h, no Teatro RioMar Recife.

Elba Ramalho e Geraldo Azevedo abrirão a apresentação dividindo o palco e entoando clássicos. Eles começam o show cantando “O Princípio do Prazer”, clássico de Geraldo para lembrar ao público que “Fundamental é ser feliz”. Eles continuam numa sequência de sucessos para colocar a plateia para cantar.

Depois, tanto Geraldo quanto Elba terão momentos individuais. O músico pernambucano apresenta números como “Parceiros das Delícias” (Geraldo Azevedo e Capinan), “Tanto Querer” (Geraldo Azevedo e Nando Cordel) e “Veja Margarida” (Vital Farias).

Já Elba vai relembrar grandes parcerias com Geraldo, entre elas “Canção da Despedida”, e vai cantar clássicos como “Chão de Giz” (Zé Ramalho) e “De Volta pro Aconchego” (Dominguinhos e Nando Cordel).



Ao final, eles encerram a noite juntos para cantar músicas como “Bicho de 7 Cabeças” (Geraldo Azevedo, Zé Ramalho e Alceu Valença) e colocam todos para dançar com uma homenagem a Gonzagão, culminando no frevo rasgado com “Banho de Cheiro” (Carlos Fernando).

Ainda hoje, depois de tantos feitos, esses dois amigos continuam produzindo e presenteiam o público com o show “Um Encontro Inesquecível”. E, para quem deseja acompanhar o show através da transmissão, basta se dirigir para o Piso L3 do RioMar Recife.



O RioMar Encontros é um novo projeto cultural autoral criado pelo RioMar Recife que traz na essência a boa música em encontros especiais de artistas, compondo o entretenimento para clientes do empreendimento.

A primeira edição e lançamento do projeto será com uma dupla dos famosos artistas Elba Ramalho e Geraldo Azevedo, queridos do público, para um grande show nesta quinta-feira. O lançamento do projeto acontece em setembro, mês que é comemorado o Dia do Cliente.

