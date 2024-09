A- A+

ROCK IN RIO Almério e Martins são atrações do Rock in Rio e apresentam novo single "Suma" Dupla pernambucana faz show no próximo domingo (22) no palco Global Village

Que Almério e Martins, juntos e/ou separados são queridinhos de uma nova geração da música brasileira (e pernambucana), é fato incontestável - e sem volta.



Com direito a álbum que leva o nome da dupla ("Almério & Martins, Deck, 2022) e shows com lotação esgotada, os cantores e compositores pernambucanos seguem palcos afora, incluindo o do Global Village, no Rock in Rio.



Eles se apresentam no próximo domingo (22) e no repertório, o recente "Suma", promete embalar o público.









Disponível nas plataformas digitais desde o último dia 13, o single - com produção de Rafael Ramos e lançamento pelo Deck - será destaque no show da "Cidade do Rock", marcado para as 17h30, logo em seguida à apresentação de outro nome relevante da música pernambucana, Lia de Itamaracá.



Coisas de coração

"Suma" é composição de Martins, compartilhada com Almério em um papo (despretensioso?) entre amigos.



Com letra suingada para falar sobre coisas de coração, desencontros e situações nem tão legais assim, a canção não saiu da cabeça de Martins, segundo o próprio.





“Fiquei com isso na cabeça e depois me veio a inspiração, compus para ele e ele acabou me convidando para participar” explicou Martins.

Almério e Martins são acompanhados por Alberto Continentino (baixo), Juliano Holanda (guitarra), Kainã do Jêje (percussão), Marcos Suzano (percussão), Rafael Ramos (programações), Rodrigo Tavares (teclados), Jorge Continentino (sax tenor) e Diogo Gomes (trompete).

Serviço

Show de Almério e Martins no Rock in Rio

Com lançamento do novo single "Suma"

Quando: Domingo (22), às 17h30

Onde: Palco Global Village

