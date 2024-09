A- A+

SAÚDE Pausas, hidratação e ventilação: cuidados que Iza, grávida de 8 meses, terá no show do Rock in Rio Especialistas pontuam que a gravidez exige uma atenção especial quando se trata da participação em eventos de grande escala

A cantora Iza, grávida de oito meses da sua primeira filha, chamada Nala, fará uma apresentação nesta sexta-feira (20) no Palco Sunset do festival Rock in Rio. Ela terá um esquema especial médico no evento, que contará com um médico de prontidão, uma ambulância e guardiões que ficarão atentos a sinais e sintomas.

— Ter uma equipe de suporte é crucial, tanto para ajudar nos bastidores quanto para garantir que ela tenha momentos de descanso — analisa a ginecologista e obstetra Karina Tafner, do Hospital Santa Casa de São Paulo.

Os cuidados recomendados para o show

Para a ginecologista Isabela Cunha Melo, membro da Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo), os principais riscos envolvidos em fazer um show enquanto grávida são o estresse físico, devido a movimentação no palco, e a exposição ao calor intenso.





— Pois cantar e se movimentar no palco exige bastante energia e resistência, que já estão limitadas nessa fase da gestação. Além disso, a exposição a muito calor, comum em eventos ao ar livre, pode levar à desidratação, esta que pode afetar o líquido amniótico, o que é crucial para a proteção e desenvolvimento do feto — explica.

Mas, com uma lista de cuidados, esses problemas podem ser evitados, como informa a médica. O primeiro deles é ela deverá ser beber água regularmente, tanto antes, quanto durante e após a apresentação. Outra recomendação é de fazer pausas frequentes.

— A boa infraestrutura do local ajudar muito. Então, é importante não hesitar em fazer pausas ou reduzir a intensidade da performance se precisar — ressalta Tafner.

Além disso, Melo indica que Iza precisará utilizar roupas confortáveis e receber ventilação durante o show.

— A alimentação deve ser leve e nutritiva, garantindo que ela tenha energia suficiente sem causar desconforto — acrescenta a ginecologista.

Por fim, as especialistas acreditam que o monitoramento feito pelas pessoas que estarão ao redor da cantora poderá alertar o médico disponível caso algo aparente estar errado ou disfuncional no palco.

— Se a cantora se sentir bem e tiver o aval médico, além de seguir essas orientações, a performance no show poderá ser realizada com segurança. O fundamental é priorizar a saúde e o bem-estar, tanto da mãe quanto do bebê — conclui Tafner.

