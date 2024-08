Iza e Yuri Lima voltaram? Casal reata relacionamento, segundo Leo Dias

A- A+

Acendem os rumores de que cantora Iza e Yuri Lima voltaram a ter um relacionamento. Pelo menos, foi o que disse o jornalista Leo Dias, no programa Fofocalizando, nesta segunda (24).

Segundo Dias, um funcionário de uma loja de calçados no Barra Shopping, no Rio de Janeiro (RJ), reconheceu Yuri Lima no estabelecimento e disse que, em uma chamada de vídeo, ouviu o ex-jogador do Mirassol chamando a cantora de “Amor”.



Ainda acrescentou que, na sequência, Yuri comprou um tênis para Iza, cujo modelo do calçado foi escolhido por ela e informado a Yuri para a compra.

A chamada de vídeo teria ocorrido na última sexta (23).

Relembre

No mês passado, Iza surpreendeu seus fãs e toda a web ao anunciar, em um vídeo no Instagram, que se separou do jogador Yuri Lima, de quem espera sua primeira filha, Nala.



Além da traição, a cantora declarou que tentaram vender a informação para a imprensa pelo valor de R$ 30 mil. A notícia ganhou imensa repercussão e uma onda de solidariedade à Iza movimentou as redes sociais.



Neste mês de agosto, Yuri foi dispensado do Mirassol. Recentemente, ambos tem sido vistos juntos, o que levanta suspeitas sobre uma possível reconciliação.

