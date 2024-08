A- A+

Reconciliação Equipe de Iza se manifesta sobre possível volta com Yuri Lima Segundo informações do jornalista Léo Dias, cantora e jogador de futebol reataram

Os rumores sobre uma possível reconciliação entre Iza e Yuri Lima estão repercutindo nas redes sociais. Após a informação ser divulgada pelo jornalista Léo Dias, no programa "Fofocalizando", do SBT, na segunda-feira (26), a equipe da cantora se manifestou sobre o assunto.

Procurada pelo site Gshow, a assessoria de Iza foi curta em sua resposta: "Nada a declarar". Vale lembrar que, na semana passada, os representantes da artista negaram que ela havia reatado com o jogador de futebol.

"Yuri voltou a frequentar a casa da Iza. E é algo que as pessoas terão que se acostumar, a vê-lo lá, pois é onde a Nala vai morar. Eles não voltaram a se relacionar, mas ele é pai e vai estar muito presente nessa reta final da gravidez, dando todo o apoio", afirmava o comunicado.



A dona do hit "Pesadão" utilizou as redes sociais, no mês passado, para anunciar o fim do relacionamento com Yuri. Iza descobriu que o rapaz mantinha conversas de tom sexual com uma ex-ficante, que teria tentado vender o conteúdo a jornalistas. "Ele me traiu", disse na época.

De acordo com Léo Dias, o funcionário de uma loja de calçados do Rio de Janeiro teria presenciado Yuri em uma chamada de vídeo com a cantora. Na ligação, ele teria chamado a ex de "amor". Iza está no oitavo mês de gestação e espera, Nala, sua primeira filha com o jogador.

Veja também

TELEVISÃO Xuxa: imprensa internacional se impressiona com apresentação na ''Batalha do Lip Sync''