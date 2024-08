A- A+

luto Ator Julián Ortega, da série "Elite", é encontrado morto em praia da Espanha Artista foi retirado da água, no domingo (25), com sinais de afogamento

O ator Julián Ortega, de 41 anos, da série “Elite”, foi encontrado morto em uma praia no município de Barbate, na Espanha. A morte foi anunciada pelo Sindicato de Atores e Atrizes da Espanha, nesta segunda-feira (26), pela rede social X.

Muere el actor Julián Ortega a los 41 años. Descansa en paz.



Desde la Unión de Actores y Actrices nuestro más sincero pésame a los familiares y amigos del actor. #DEP pic.twitter.com/lgFJviUqQO — Unión de Actores y Actrices (@uniondeactores) August 26, 2024

Segundo o jornal espanhol El Mundo, o artista morreu na tarde do último domingo (27), na praia de Zahora. Várias pessoas ligaram para as autoridades, por volta das 17h30, afirmando que haviam retirado um homem da água com sintomas de afogamento.

Profissionais de saúde foram enviados ao local, mas o ator não resistiu e morreu antes da chegada do serviço de emergência. As circunstâncias do afogamento estão sendo investigadas.



Julián Ortega era filho da atriz espanhola Glória Muñoz. Ele esteve em diversas produções para o teatro, o cinema e a televisão, como a já mencionada série “Elite” e “As Telefonistas”, ambas da Netflix.



Veja também

TELEVISÃO Xuxa: imprensa internacional se impressiona com apresentação na ''Batalha do Lip Sync''