ROCK IN RIO Grávida de 8 meses, Iza terá médico e ambulância de prontidão durante show no Rock in Rio Cantora aguarda a chegada de Nala, sua primeira filha, fruto do relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima

Iza terá um esquema médico especial no Rock in Rio para atendê-la caso seja necessário. Grávida de 8 meses, a cantora é uma das atrações do Palco Sunset na sexta-feira (20).

Segundo a assessoria de imprensa de Iza, um pequeno camarim foi montado especialmente para Iza atrás do palco, com uma poltrona "super confortável". O médico particular da artista também ficará à disposição no backstage. Além disso, uma ambulância de uso exclusivo da cantora ficará de prontidão.

O show no Rock in Rio é um dos últimos compromissos de trabalho de Iza antes da chegada de Nala, sua primeira filha, fruto de seu relacionamento com o jogador de futebol Yuri Lima.

Dia delas

O line-up do Rock in Rio no dia 20/9 será composto exclusivamente de mulheres. Além de Iza, se apresentam no Palco Sunset as cantoras Gloria Gaynor, Tyla, e Luedji Luna com Tássia Reis e Xânia França. No Palco Mundo, as headliners são Ivete Sangalo, Cyndi Lauper, Karol G e Katy Perry.

