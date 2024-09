Lourival Cuquinha expõe obras sobre imigrantes camelôs no Recife

A- A+

Imigrantes que trabalham como camelôs em grandes centros urbanos brasileiros são objeto de estudo do artista visual pernambucano Lourival Cuquinha. Intitulado “Transição de Fase”, o projeto já soma mais de 150 obras ao longo de 10 anos de sua pesquisa. Desta terça-feira (24) até o próximo sábado (28), cinco obras desse “museu da imigração” chegam ao Recife e serão expostas no Pátio de São Pedro e na rua Imperatriz, região central da Capital pernambucana.



As imagens retratam pessoas que fogem da pobreza, da violência e de guerras civis e massacres, buscando oportunidade nas ruas das metrópoles. “O sujeito que emigra é um corpo movente por ele próprio; também o é quando trabalha ambulando pelo território estrangeiro que vai se tornando cada vez mais dele. Muitas vezes ele próprio é o corpo deslocado de sua origem por força de um trabalho planetário que a economia impõe”, descreve o artista.



Cinco obras serão expostas em uma estrutura pentagonal de cobre criada pelo artista, acompanhadas de pequenas caixas de som que exibirão os áudios das entrevistas com os imigrantes. O projeto conta com incentivo do Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura do Recife.



“Transição de fase”

Uma das obras da instalação é “Transição de Fase // Eloy”, criada em 2015 a partir do encontro com o peruano Eloy, no Bairro do Recife. As demais, ainda inéditas, foram captadas nas ruas do Recife no primeiro semestre deste ano, com os imigrantes senegaleses Momar Mbaye e Amâdou Touré, e duas venezuelanas Noelis Quijada e Maria Warao.



Os imigrantes selecionados tiveram toda ou parte de suas mercadorias compradas. Pequenas entrevistas foram gravadas em vídeo, acompanhadas do registro fotográfico deles, de frente e de costas, junto dos objetos que comercializavam. Em comum acordo, o cachê por essas fotografias tem o mesmo valor do(s) objeto(s) adquirido(s). As fotos de cada um foram impressas em uma superfície feita com cédulas de real costuradas nas placas de cobre e madeira.



O trabalho e os corpos

“Há dois tipos de trabalho: o primeiro, alterar a posição de um corpo na ou próximo à superfície da Terra relativamente a outro corpo; o segundo, mandar outra pessoa fazê-lo”, como diz Bertrand Russel em “Elogio ao Ócio”. “É uma interseção entre sujeito que se desloca e aquele que é deslocado”, reflete Cuquinha.



Segundo o artista, “cabe ouvir e entender suas dinâmicas coletivas e individuais, pois em seus gestos, ao indicar o corte do mundo, imigrantes reivindicam territórios sem fronteiras: utopia das mais futuras”.

Em sua trajetória, Lourival Cuquinha propõe uma crítica social, usando suportes como fotografia, vídeo e instalação, conectando realidades brasileiras a contextos globais e trazendo visibilidade a narrativas marginalizadas. Sua arte já foi exibida em importantes espaços culturais pelo mundo.



Desde 2014, o projeto “Transição de Fase” já passou pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo; o Galpão Bela Maré e o Parque das Ruínas, no Rio de Janeiro; o complexo cultural da Funarte, em Belo Horizonte; e o Museu de Arte Contemporânea de Campo Grande (MT). Transição de Fase também já foi vista na embaixada do Brasil em Londres (Inglaterra) e na Art Brussels em Bruxelas (Bélgica).

SERVIÇO

"Transição de Fase" - Recife

Instalação de Lourival Cuquinha

Onde e quando: 24, 25, 26 e 27 de setembro, no Pátio de São Pedro, das 10h às 18h; 28 de setembro, na Feira Imperatriz das Artes (rua da Imperatriz), das 13h às 20h

Mais informações nos perfis de Instagram @lourival_cuquinha e @cuquinhatransicaodefase

Recife

