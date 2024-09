Exposição traz peças inéditas ao Museu Histórico de Igarassu

A- A+

O Museu Histórico de Igarassu abre suas portas para a exposição temporária "Vestígios de Outrora: Relíquias Arqueológicas", que ocorre a partir desta quarta-feira (18), dentro das comemorações dos 489 anos da Cidade de Igarassu. A mostra vai até o dia 18 de de outubro.

O evento traz uma viagem no tempo, revelando ao público peças arqueológicas que contam a história das civilizações que habitaram a região, inclusive de tempos antes da chegada dos invasores europeus.

Entre os itens expostos estão, por exemplo, fósseis, artefatos pré-cabralinos (A etapa da história do Brasil anterior à chegada dos portugueses no ano de 1500), urnas funerárias e utensílios antigos, como raspadores e cerâmicas.

Museu de Igarassu/ Foto: Ivonildo Pedro

Muitas dessas relíquias, parte do acervo do Museu Histórico de Igarassu, serão exibidas pela primeira vez, proporcionando uma experiência de imersão no passado histórico de uma das cidades mais antigas do país, que completa 489 anos neste mês, no dia 27 de setembro.

O objetivo da exposição é sensibilizar os visitantes sobre a importância da preservação do patrimônio arqueológico local, ao mesmo tempo em que fortalece o papel do museu como um centro de educação e cultura.

A exposição oferece uma oportunidade única para que a comunidade se reconecte com sua história, refletindo sobre o impacto dos antepassados e a necessidade de preservar esse legado para as próximas gerações.

A entrada é gratuita e aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, com visitas agendadas aos fins de semana.



SERVIÇO:

Exposição Vestígios de Outrora: Relíquias Arqueológicas

ENTRADA: Gratuita;

DATA: A partir desta quarta-feira (18) até 18 de outubro;

ONDE: Museu Histórico de Igarassu, na R. Barbosa Lima, 18 - Centro, 53610-213;

HORÁRIO: De segunda a sexta-feira, das 9h às 15h;

