A- A+

ESTADOS UNIDOS De emprego no Mcdonald's a coleção de tênis Converse: fatos que você não sabe sobre Kamala Harris A vice-presidente dos Estados Unidos discursará hoje (22), no último dia da convenção democrata que oficializa sua candidatura à presidência

Após tantos nomes de peso — como o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama e a ex-primeira-dama Michelle; a ex-secretária de Estado, Hillary Clinton; e o atual presidente, Joe Biden — discursarem para as milhares de pessoas presentes nos primeiros dias da Convenção Nacional Democrata, a vice-presidente Kamala Harris finalmente subirá ao palco da arena esportiva United Center, em Chicago, na noite desta quinta-feira para discursar oficialmente como a candidata do partido que vai concorrer ao cargo mais importante da Casa Branca, em novembro.

A fala de Kamala será importante para mostrar seus ideais e suas convicções ao eleitorado democrata, assim como tentar se apropriar de votos de ex-republicanos contrários ao seu rival, Donald Trump. Dessa forma, curiosidades que trazem um aspecto mais humanizado de sua vida podem ser mencionados no discurso, desde a época em que trabalhou no Mcdonald's, como quando apoiou a primeira candidatura de Obama e outras peculiaridades de sua história.

Confira abaixo algumas delas:

1. Significado do nome

Seu nome se traduz como “Flor de Lótus” em sânscrito. É um símbolo quase mítico na cultura indiana, representando beleza, prosperidade e fertilidade. Essa homenagem acontenceu em virtude da descendência oriental de Harris. A mãe dela, Shyamala Gopalan foi uma pesquisadora de câncer de mama nascida no Estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, que migrou para os Estados Unidos em 1958.





2. Ela quebrou o maior número de empates na história do Senado dos EUA

Como vice-presidente, ela foi frequentemente chamada para votar em casos de empate no Senado. No ano passado, ela fez seu 32º voto de desempate, superando o recorde anterior de 31 estabelecido por John C. Calhoun, que foi vice-presidente de 1825 a 1832.

3. Pode se tornar a menor presidente na história americana

Assim como, se eleita, Harris se tornaria a primeira mulher presidente dos Estados Unidos, ela também seria a mais baixa da história — o outro é James Madison, com 1,63 m — mesmo assim, com 1,62 m ela fica dentro da média para uma mulher americana.

4. Servindo aos americanos, mas no Mcdonald's

A vice-presidente dos Estados Unidos trabalhou no McDonald’s entre o primeiro e o segundo ano da faculdade para se manter nos estudos. Ela fritava as batatas fritas, operava a máquina de sorvete e atendia no caixa.

5. Amante de Doritos

Em suas memórias, ela descreveu a noite de 2016 em que Donald J. Trump venceu a presidência (que foi a mesma noite em que ela foi eleita para o Senado dos EUA). "Ninguém realmente sabia o que dizer ou fazer," escreveu ela. "Eu me sentei no sofá com Doug e comi um saco inteiro de Doritos Classic tamanho família. Não dividi um único chip."

6. Sua melhor amiga a apresentou ao futuro marido, Doug Emhoff

O primeiro "encontro" deles foi uma ligação telefônica de uma hora, e eles planejaram jantar no fim de semana seguinte em Los Angeles, onde ele morava. "Eu mal podia esperar para voar para lá," escreveu a Sra. Harris.

7. Ela frequentava uma igreja Batista negra e um templo hindu quando era criança

"Minha mãe entendia muito bem que estava criando duas filhas negras," escreveu ela em suas memórias, de acordo com o The New York Times. E prosseguiu: "E ela estava determinada a garantir que nos tornássemos mulheres negras confiantes e orgulhosas."

8. Seu estilo de acusação deixou alguns em Washington confusos

Quando ela serviu no Senado, chamou a atenção por seu questionamento incisivo de testemunhas. Em 2017, enquanto interrogava o então Procurador-Geral Jeff Sessions sobre seu papel como representante da campanha de Trump e contato com autoridades russas, o visivelmente desconcertado Sessions protestou afirmando não conseguindo pensar por estar nervoso com a quantidade de perguntas.

9. Fez o ensino médio em Montreal

De acordo com a política, ela viajou para o país e passou por uma transição dificíl para se adaptar, já que não falava bem francês.

10. Ela reprovou no exame da Ordem dos Advogados da Califórnia

Mesmo se tornando uma referência hoje, chegando ao cargo de procuradora-geral da Califórnia, ela não conseguiu passar em sua primeira tentativa, mas mudou seus métodos de estudos para ser bem sucedida na segunda.

11. Desavenças com CEO da instituição financeira, J.P Morgan

Harris entrou em uma discussão intensa com o CEO do J.P. Morgan, Jamie Dimon, quando era procuradora-geral da Califórnia. Isso aconteceu durante a crise financeira, quando ela estava buscando alívio dos grandes bancos para os proprietários que enfrentaram execução hipotecária. Mas anos depois se acertaram. Além de conseguir mais de 20 bilhões de dólares em alívio dos bancos, atualmente a vice-presidente e o CEO almoçaram na Casa Branca, em março.

13. Assim como Rebeca Andrade, receitas são seu modo de relaxar

Em 2019, a vice-presidente postou uma série de vídeos de culinária no YouTube, incluindo um com a atriz Mindy Kaling, que foi visto mais de seis milhões de vezes. Além disso, já afirmou que gosta de ler receitas para relaxar, uma semelhança peculiar à ginasta brasileira e campeã olímpica, Rebeca Andrade. Recentemente, brincou com seu companheiro de chapa, o governador Tim Walz de Minnesota, sobre seus "tacos de branco".

14. História com Barack Obama

Ela foi a primeira pessoa a ocupar um cargo importante na Califórnia a apoiar sua candidatura presidencial de 2008, mesmo quando a maioria dos grandes nomes do Partido Democrata apoiava Hillary Clinton. O endosse, visto por alguns como um risco político, valeu a pena. O Obama apoiou sua candidatura ao cargo de procuradora-geral da Califórnia em 2010 e, na terça-feira, elogiou-a como uma unificadora em uma missão para “construir um país mais seguro e mais justo, mais igualitário e mais livre.”

15. Colecionadora de Converse

Barack Obama já elogiou Harris por ser uma das pessoas mais elegantes na política, mas além das vestimentas formais de uma diplomata, ela também possui uma grande coleção de All Stars, tênis de cano longo: pretos, brancos, cano alto, com e sem cadarços e “o tipo plataforma para quando estou usando um terno de calças”.

16. Dançarina amadora

Desde a infância nunca deixou de amar dançar. Mesmo enquanto morava em Montreal, ela formou um grupo de dança chamado Midnight Magic. Mais recentemente, vídeos dela dançando em público — com o rapper e produtor Q-Tip, em sua festa de 50 anos, descendo uma escada rolante, com uma banda marcial de crianças — viralizaram nas redes sociais.

Veja também

PERNAMBUCO Ex-governador do Espírito Santo, Paulo Hartung visita a Folha de Pernambuco