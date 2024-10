A- A+

Macron Declarações de Macron sobre criação de Israel geram polêmica na França Na terça-feira, Macron apelou a Netanyahu para que cumpra as decisões das Nações Unidas

As declarações do presidente francês Emmanuel Macron sobre o papel das Nações Unidas na criação do Estado de Israel geraram polêmica na França após críticas ao primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

Na terça-feira, Macron apelou a Netanyahu para que cumpra as decisões das Nações Unidas e observou, em uma reunião de gabinete, que o dirigente israelense "não deve esquecer que seu país foi criado por uma decisão da ONU".

O presidente de centro-direita se referia ao Plano de Partilha da Palestina entre um Estado judaico e um Estado árabe, aprovado em novembro de 1947 pela Assembleia Geral das Nações Unidas.

A deputada Caroline Yadan, eleita pelos franceses residentes em Israel e outros países, denunciou no X uma declaração "indigna".

"Sugerir que a criação do Estado de Israel é resultado de uma decisão política da ONU é ignorar a história centenária do sionismo", escreveu na mesma rede social Yonathan Arfi, do Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif).

A porta-voz do governo, Maud Bregeon, tentou contextualizar as declarações nesta quinta-feira na Rádio Sud, afirmando que o objetivo foi lembrar a "necessidade" de todos os países "respeitarem as regras internacionais", incluindo Israel.

Veja também

SAÚDE Maconha de alta potência, com mais de 10% de THC, está ligado a alterações no DNA, diz novo estudo