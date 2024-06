A- A+

CIÊNCIA Defeito estrutural força telescópio espacial Hubble a se aposentar Equipamento ficará disponível apenas para observação de objetos até a distância do planeta Marte

O telescópio espacial Hubble, que revolucionou a astronomia com suas descobertas desde 1990, será aposentado e colocado em um programa de observação menor, informaram funcionários da Nasa, nessa terça-feira.

Um dos três giroscópios que controlam a direção apontada pelo telescópio tornou-se instável nos últimos meses, levando a episódios intermitentes de "modo de segurança", mais recentemente em 24 de maio.

- Depois de completar uma série de testes e considerar cuidadosamente nossas opções, tomamos a decisão de fazer a transição do Hubble do uso operacional para apenas um dos três giroscópios restantes - anunciou Mark Clampin, diretor da divisão de astrofísica da agência espacial americana.

O outro giroscópio será mantido em reserva para possível uso futuro.

A transição, que deve ser concluída até meados de junho, reduzirá em 12% a eficiência do Hubble em fazer observações científicas, passando de 85 órbitas semanais para 74, segundo Patrick Crouse, gerente de projeto da missão do telescópio.





Ao longo de um ano, ainda será capaz de observar o céu noturno, mas não será capaz de rastrear objetos que estejam mais próximos do que o planeta Marte, embora tais alvos sejam raros, acrescentou Crouse.

A Nasa estima que há mais de 70% de chance de operação com essa configuração até 2035. Ao final da vida funcional do telescópio, a agência espacial planeja desorbitá-lo com segurança ou descartar o instrumento.

O telescópio, batizado em homenagem ao astrônomo Edwin Hubble, foi lançado em 1990 e opera a cerca de 515 quilômetros acima da Terra.

Entre 1993 e 2009, os astronautas visitaram o Hubble cinco vezes em missões de reparação.

