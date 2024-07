Defensor Público-Geral é reconduzido ao cargo

A- A+

A Defensoria Pública do Estado de Pernambuco reconduziu Henrique Seixas ao cargo de Defensor Público-Geral para o biênio 2024/2026.

Na mesma ocasião, Clodoaldo Battista foi também empossado como presidente da Associação de Defensores Públicos do Estado de Pernambuco (ADEPEPE).

O diretor executivo da Folha de Pernambuco Paulo Pugliesi, esteve presente no evento.

A cerimônia foi realizada nesta sexta-feira (26) no auditório principal da Escola Superior da Magistratura de Pernambuco (ESMAPE), no Recife.

Diretor executivo da Folha de Pernambuco Paulo Pugliesi ao lado de Henrique Seixas em solenidade de recondução de posse. Foto : Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco.

Unanimidade

Eleito com todos os votos favoráveis à sua recondução, Henrique Seixas deu destaque a continuidade no trabalho de defesa dos direitos dos cidadãos.

“Apesar dos desafios, alcançamos conquistas significativas, garantindo acesso à justiça para milhares de cidadãos, com mais de 2 milhões de atos realizados no último ano. Reforçamos a Defensoria Pública e promovemos ações importantes para oferecer um atendimento digno e eficiente à população pernambucana”, disse.

Clodoaldo Battista, novo presidente da ADEPEPE, chamou atenção para a importância do trabalho em conjunto com a Defensoria para o desenvolvimento proveitoso das pautas defendidas.

“A ADEPEPE está comprometida em apoiar e defender os interesses de todos os defensores públicos de Pernambuco. Juntos, podemos enfrentar os desafios e buscar melhorias para nossa classe e para o serviço que prestamos à sociedade”, afirmou.

Presente no evento, Paulo Pugliesi destacou a importância de reconhecer um momento de majoritária importância para a esfera pública estadual.

“É uma satisfação prestigiar a recondução do Henrique, que vem fazendo muito em prol da Defensoria Pública. Espero que nesse próximo mandato, ele avance nas conquistas que a Defensoria teve ao longo dos anos.”

Além de Henrique Seixas e Clodoaldo Battista, a mesa de honra da cerimônia foi composta pelo ministro de Portos e Aeroportos do Brasil, Silvio Costa Filho; o deputado estadual Eriberto Filho, representando o presidente da Alepe, Álvaro Porto; o 1° Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE), desembargador Eduardo Sertório, representando o presidente da Corte Ricardo Paes Barreto; o presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco, conselheiro Valdecir Pascoal; o desembargador eleitoral Rodrigo Cahu, representando o presidente do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PE), desembargador Cândido Saraiva; o Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Marcos Carvalho; o presidente da OAB-PE, Fernando Ribeiro Lins; o procurador do Ministério Público de Contas de Pernambuco (MPC-PE), Ricardo Alexandre; a presidente da Associação Nacional dos Defensores Públicos (ANADEP), Rivana Ricarte; e o Defensor Público-Geral do Maranhão e vice-presidente da ANADEP, Gabriel Furtado.

Medalhas

A solenidade também contou com a entrega de medalhas concedida às personalidades do Estado que contribuíram com o trabalho da Defensoria Pública, Marcos Carvalho recebeu a honraria referente aos 25 anos da instituição, enquanto Silvio Costa e Gabriel Furtado foram homenageados em nome dos 26 anos de trabalho do órgão.

