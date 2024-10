A- A+

GUERRA NO ORIENTE MÉDIO Defesa Civil de Gaza anuncia que bombardeio israelense contra escola deixou 17 mortos O balanço foi confirmado pelo hospital Al Awda, que afirmou ter recebido 42 feridos, a maioria idosos e crianças

Ao menos 17 pessoas morreram nesta quinta-feira (24) em um bombardeio israelense contra uma escola transformada em abrigo para deslocados em Nuseirat, no centro da Faixa de Gaza, informou a Defesa Civil do território.

O Exército israelense bombardeou a escola Al Shuhada, no campo de refugiados de Nuseirat, matou 17 pessoas e feriu dezenas, informou Mahmud Basal, porta-voz da agência de Defesa Civil, à AFP.

O balanço foi confirmado pelo hospital Al Awda, que afirmou ter recebido 42 feridos, a maioria idosos e crianças.

Segundo o governo do Hamas, que administra a Faixa de Gaza, nove crianças estão entre os mortos.

O Exército israelense confirmou que efetuou um ataque "contra terroristas do Hamas que operam em um centro de comando na região de Nuseirat".

Um comunicado militar cita a adoção de "medidas para limitar o risco de danos aos civis" antes do ataque.

A Defesa Civil também anunciou a morte de pelo menos 770 pessoas no norte do território palestino desde o início de uma nova ofensiva militar israelense em 6 de outubro.

"Há mais de 770 mortos desde o início da operação militar e ainda há mortos sob os escombros e nas ruas", disse à AFP o porta-voz da organização, Mahmud Basal.

O conflito em Gaza começou em 7 de outubro de 2023, quando milicianos do Hamas mataram 1.206 pessoas, a maioria civis, e sequestraram 251 no sul de Israel, segundo uma contagem baseada em dados oficiais israelenses que inclui os reféns mortos em cativeiro em Gaza.

Dos 251 sequestrados, 97 permanecem em cativeiro em Gaza, embora 34 deles tenham sido declarados mortos pelo Exército.

A ofensiva israelense em Gaza deixou 42.847 mortos, a maioria civis, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

