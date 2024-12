Delegado que investigou caso Marielle assume Inteligência da Polícia Federal

A- A+

O delegado Leandro Almada da Costa foi designado como novo diretor de Inteligência da Polícia Federal (PF).

A nomeação foi oficializada por uma portaria assinada pelo ministro Rui Costa, da Casa Civil, nesta terça-feira (3). Almada assume o cargo em substituição a Rodrigo Morais Fernandes, que será adido da corporação em Londres.

Almada ocupará um dos cargos mais estratégicos da PF, responsável por conduzir investigações sensíveis, como o caso das joias sauditas recebidas por Jair Bolsonaro (PL), os atos do 8 de Janeiro e denúncias contra figuras públicas como a deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o ex-ministro dos Direitos Humanos Silvio Almeida.

Almada liderou as investigações que identificaram obstruções nas apurações sobre os assassinatos da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes, ainda antes de a PF entrar no caso, e apontou a existência de uma organização criminosa envolvida nas mortes.

Como chefe da PF no Rio de Janeiro, Almada foi responsável, em 2022, por negociar delações premiadas dos assassinos confessos Ronnie Lessa e Élcio de Queiroz, revelando os supostos mandantes do crime. A atuação do delegado no caso influenciou a escolha para assumir a Diretoria de Inteligência da PF.

O ex-diretor Rodrigo Morais Fernandes, por sua vez, foi designado para o cargo de adido da Polícia Federal na Embaixada do Brasil em Londres. Fernandes ganhou notoriedade ao liderar a investigação do atentado contra Jair Bolsonaro em 2018, concluindo que Adélio Bispo agiu sozinho, sem a participação de mandantes.



