eua Democratas dizem a Biden que manter candidatura prejudica partido em disputas no Legislativo Alto escalão dos democratas, incluindo ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi, conversaram com o presidente nos últimos dias e expuseram preocupações

Em meio às tentativas do Partido Democrata de convencer o presidente dos EUA, Joe Biden, a desistir de sua candidatura à reeleição, um argumento excedeu a disputa pela Casa Branca.

Líderes da legenda alertam o presidente, desde a semana passada, que sua continuidade na disputa não põe em risco apenas suas pretensões pessoais de conquistar um segundo mandato, mas também ameaçam que o partido conquiste a maioria em qualquer das Casas do Legislativo — abrindo caminho para um domínio republicano.

O assunto foi tratado por integrantes da cúpula do partido com Biden em reuniões nas últimas semanas, segundo fontes ouvidas pela CNN e pelo Washington Post.

Entre os democratas de alta patente que falaram com o presidente sobre o tema estão o líder da minoria na Câmara, Hakeem Jeffries, o líder da maioria no Senado, Chuck Schumer, e a ex-presidente da Câmara Nancy Pelosi.

Jeffries e Schumer estiveram pessoalmente com Biden na semana passada, em reuniões separadas, na quinta e no sábado, respectivamente. Pelosi conversou com o presidente por telefone, segundo quatro fontes consultadas pela CNN. A data específica da conversa não pode ser determinada. Em comum entre as conversas, foi tratada a questão da influência de Biden na competitividade dos candidatos democratas à Câmara e ao Senado.

Não está claro quanto as três lideranças pressionaram o presidente para que desistisse da disputa — inicialmente, os relatos são de que os parlamentares teriam alertado Biden sobre as possíveis repercussões de prolongar sua candidatura.

Pelosi, segundo as fontes ouvidas pela rede americana, teria discutido com Biden sobre pesquisas de intenção de voto que, além de demonstrarem que ele seria incapaz de vencer Trump, poderia impedir uma vitória democrata na Câmara. A resposta de Biden à deputada teria sido de que resultados de pesquisas que ele consultou mostrariam que teria chances de vitória.

Ao Washington Post, o porta-voz da Casa Branca, Andrew Bates, disse que Biden disse a Schumer e Jeffries em suas reuniões privadas que manteria sua candidatura. Biden reafirmou que "é o nomeado do partido" e que planeja "vencer e trabalhar" com os parlamentares.

A candidatura do presidente está sob forte pressão desde que Biden teve um desempenho desastroso no primeiro debate televisivo realizado no fim de junho.

Com dificuldade para concluir linhas de raciocínio, o presidente reforçou a imagem de que estaria fisicamente debilitado para mais quatro anos no poder — algo explorado pela campanha republicana desde antes do debate.

Apesar da pressão, a campanha do presidente e o próprio Biden tentaram afastar qualquer sinal de fraqueza. O presidente reafirmou sua pretensão de concorrer e manteve agendas de campanha.

Porém, o anúncio de que testou positivo para Covid-19, na quarta-feira, veio pouco depois de uma declaração de que abriria mão de eleição se 'condição médica' o obrigasse.

