Saúde "Dente da Shopee": uso de produto que viralizou no TikTok traz riscos à saúde; entenda O uso de massa termoplástica é recomendado nas redes sociais como solução temporária para quem perdeu algum dente; mas dentistas contraindicam o uso

Produtos de resina termoplástica vendido a cerca de R$ 20 em plataformas de e-commerce estão sendo usados como uma solução temporária por pessoas que perderam dentes.

Nas redes sociais, em especial no TikTok, há inúmeros vídeos de usuários que aderiram à solução e compartilham como utilizar o que ficou conhecido como "dente da Shopee".

Entretanto, esse recurso é contraindicado por dentistas.

De acordo com os anúncios - e os vídeos nas redes sociais - o material em formato de pequenas esferas deve ser diluído em água quente e em seguida, moldado para cobertura de espaços de dentes faltantes e colocado em água fria para endurecer.

Nos vídeos, há até mesmo "técnicas" para deixar o "dente da Shopee" com uma cor mais amarela e parecida com o de um dente de verdade, como colocar em um refrigerante de cor escura ou no café.

"Não sabemos exatamente qual a composição desse material e, dessa forma, os pacientes ficam expostos aos mais diversos riscos como, por exemplo, alergia e toxicidade. Além disso, a prótese feita de forma caseira pode causar problemas de mordida e oclusão, que levam à dor e, em casos mais graves, provocam danos aos dentes sadios", afirma Claudio Miyake, presidente do Conselho Federal de Odontologia (CFO), em comunicado.

No mesmo posicionamento, o CFO afirmou que vai enviar ofícios às principais plataformas de comércio eletrônico em operação no país, solicitando que tirem do ar "anúncios de produtos piratas ou ilegais supostamente destinados ao uso odontológico".

"As mercadorias, consideradas irregulares por não possuírem registros junto aos órgãos de vigilância sanitária, representam risco à saúde da população", afirma a autarquia.

As chamadas “resinas” ou “massas de restauração” usadas para moldar esses dentes temporários são considerados os principais produtos comercializados de forma ilegal segundo o CFO.

