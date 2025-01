Usar fio dental pode reduzir o risco de uma doença cardíaca grave, aponta estudo; saiba qual

A- A+

A prática de higiene dos dentes, que envolve o uso diário do fio dental, pode proteger muito além da saúde bucal. Novas evidências, que serão apresentadas na semana que vem na Conferência Internacional sobre AVC, realizada em Los Angeles, nos EUA, mostram que a rotina de limpeza com pelo menos uma vez por semana garantia um risco menor de sofrer derrame e fibrilação atrial.

"Eu não diria que o uso do fio dental é a única coisa que você precisa fazer para prevenir um derrame, mas nossas descobertas sugerem que é mais uma coisa a ser adicionada a um estilo de vida saudável", disse o pesquisador principal Souvik Sen, professor e chefe do departamento de neurologia da Universidade da Carolina do Sul, em Columbia, em comunicado.

A pesquisa contou com 6.278 participantes que responderam a perguntas sobre o uso doméstico de fio dental, 65% deles relataram usar fio dental pelo menos uma vez por semana. A partir disso, eles foram acompanhados por um total de 25 anos para ver se desenvolveram AFib ou tiveram um acidente vascular cerebral isquêmico.

Em comparação com as pessoas que não usaram fio dental, aqueles que usaram tiveram um risco 22% menor de um acidente vascular cerebral isquêmico, um risco 44% menor de um acidente vascular cerebral cardioembólico e um risco 12% menor de fibrilação atrial, que se desenvolveu em 20% dos participantes do estudo.

Foto: @wayhomestudio/Freepik

Por outro lado, não foi encontrada nenhuma ligação entre o uso de fio dental e acidentes vasculares cerebrais trombóticos ou lacunares.

"O uso do fio dental reduz infecções orais e doenças gengivais, que estão ligadas à inflamação. Como a inflamação pode contribuir para o risco de derrame, faria sentido que se as pessoas usassem fio dental regularmente, isso também pudesse reduzir o risco de derrame e FA", explica Sen.

Além do cuidado com os dentes através do uso diário de fio dental, para se prevenir contra derrames é importante controlar a pressão arterial e o colesterol, manter um peso saudável, permanecer fisicamente ativo, ter uma dieta saudável e dormir o suficiente.

Veja também