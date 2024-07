O erro comum na escovação que pode levar à perda de dentes, alerta dentista

A- A+

É essencial para a saúde bucal que os dentes sejam escovados três vezes por dia, após as refeições. Contudo, o dentista britânico Andrej Bozic alerta que a escovação precisa ser feita com cuidado e sem colocar muita força. Não seguir essa recomendação pode ocasionar problemas na gengiva.

— Embora escovar os dentes regularmente seja crucial para remover a placa bacteriana e prevenir cáries, escovar com muita força pode danificar o delicado tecido gengival — explica ele.





As principais consequências de utilizar força durante a escovação são:

Sensibilidade nos dentes;

Desconforto nas gengivas;

Sangramento nas gengivas.

Desta forma, o dentista dá dicas de como escovar os dentes de maneira que não cause problemas à gengiva.

— A escovação não deve ser uma ação agressiva. Use pressão leve e deixe as cerdas fazerem o trabalho. Se você notar as cerdas se espalhando após um curto período, provavelmente está escovando com muita força. Substitua sua escova de dentes a cada três ou quatro meses, ou antes, se as cerdas ficarem desgastadas. Uma escova de dentes gasta não é apenas ineficaz, mas pode ser mais agressiva para suas gengivas — explica, em entrevista ao jornal britânico Express.

Outras práticas para inserir no dia a dia também podem ser benéficas para a saúde da boca de forma geral, segundo o especialista.

— O uso diário do fio dental limpa a placa bacteriana e partículas de alimentos de partes da boca que de outra forma seriam inacessíveis — aponta.

