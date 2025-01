A- A+

FDA EUA aprovam 1º medicamento de nova geração para tratar dores fortes sem efeitos dos opioides Pesquisadores apontam que o novo remédio atua em nervos fora do cérebro, sem conseguir entrar no órgão

A Food and Drug Administration (FDA) aprovou um novo medicamento para tratar dores fortes, como a de uma lesão ou de cirurgia. É caro, com um preço de tabela de US$ 15,50 por comprimido. Mas, diferentemente dos analgésicos opioides, ele não pode se tornar viciante. Isso ocorre porque o medicamento, suzetrigina, feito pela Vertex Pharmaceuticals e a ser vendido como Journavx, atua apenas em nervos fora do cérebro, bloqueando sinais de dor — ele não consegue entrar no cérebro.

Pesquisadores dizem que esperam que este seja o primeiro de uma nova geração de medicamentos mais potentes e não viciantes para aliviar a dor.

Para testar o medicamento, a Vertex, sediada em Boston, conduziu dois grandes ensaios clínicos, cada um com aproximadamente 1.000 pacientes que sentiam dor devido à cirurgia. Eles foram aleatoriamente designados para receber um placebo. Eles receberam um opioide vendido como Vicodin, um medicamento para dor de combinação amplamente usado de acetaminofeno (Tylenol) e hidrocodona ou suzetrigina.

Em um ensaio, os pacientes fizeram uma abdominoplastia e no outro uma bunionectomia. Os efeitos colaterais da suzetrigina relatados pelos pacientes foram semelhantes aos relatados por aqueles que tomaram o placebo. A empresa também enviou dados de um estudo com 250 pessoas que avaliou a segurança e a tolerabilidade do medicamento em pacientes com dor causada por cirurgia, trauma ou acidentes.

A suzetrigina aliviou a dor tanto quanto o opioide combinado. Ambos foram melhores que o placebo no alívio da dor.

O preço da suzetrigina, no entanto, é muito mais alto do que o do acetaminofeno mais hidrocodona. Espera-se que os pacientes tomem dois comprimidos por dia, para um custo total de US$ 31 por dia. Segundo John D. Loeser, um especialista em dor emérito da Universidade de Washington, o remédio mais antigo é "muito barato", a centavos por comprimido. Entretanto, a suzetrigina não tem os efeitos colaterais desagradáveis dos opioides, como náusea e sonolência, e não causa dependência.

— Há várias pessoas que, depois de tomarem um opioide, querem um opioide constantemente — disse Loeser.

— Cerca de 85.000 pessoas por ano se tornam viciadas após tomar um opioide prescrito. É uma pequena proporção dos 40 milhões de opioides prescritos a cada ano para dor aguda — de cirurgia, acidentes ou trauma — mas ainda assim é um número grande — afirma David Altshuler, diretor científico da Vertex.

A história da suzetrigina começou no final dos anos 1990 com a pesquisa básica de Stephen Waxman de Yale. Ele se perguntou como as células nervosas sinalizam a dor para o cérebro. Elas têm nove canais de sódio — pequenas baterias moleculares — que geram sinais elétricos. Ele descobriu que dois desses canais só estão ativos fora do cérebro.

Um, chamado Nav1.7, "é como o fusível de um rojão", disse Waxman. Uma célula nervosa ativa este canal que envia um sinal para um segundo canal, chamado de Nav1.8 , que, segundo o pesquisador, envia sinais elétricos de dor ao cérebro.

Parecia que um medicamento que pudesse bloquear Nav1.7 ou Nav1.8 poderia ser um analgésico potente que não teria efeitos no cérebro e, portanto, não seria viciante. (Waxman não é pago pela Vertex, mas presta consultoria para outras empresas que trabalham com medicamentos semelhantes.)

Se o trabalho de laboratório fosse preditivo, pessoas com mutações que faziam Nav1.7 ou Nav1.8 disparar constantemente estariam com dor constante. E pessoas com a mutação oposta — uma que bloqueava os canais — não deveriam sentir dor.

Ambos os tipos de mutações seriam extremamente raros, se existissem.

Waxman contatou médicos especialistas em dor em todo o Hemisfério Norte, perguntando se eles tinham pacientes com dor constante e intratável que poderia ser causada por mutações que tornavam o Nav1.7 ou o Nav1.8 hiperativos. Ele voltou de mãos vazias.

Então, em 2004, a Erythromelalgia Association contou a ele sobre uma família no Alabama cujos membros estavam devastados pela dor. A maioria tinha se viciado em opioides e não conseguia ir à escola ou trabalhar. A condição deles era chamada de “síndrome do Homem em Fogo”. Waxman e seus colegas descobriram que os membros dessa família tinham uma mutação no canal Nav1.7 que fazia com que seus nervos da dor disparassem constantemente.

Outro grupo de pesquisadores relatou que uma família no Paquistão cujos membros não sentiam dor tinha uma mutação que bloqueava o mesmo canal de disparar. As pessoas os chamavam de firewalkers porque eles podiam andar sobre brasas e não sentir nada — o que faziam por dinheiro.

O novo medicamento da Vertex, que bloqueia o canal Nav1.8, é altamente específico — os outros canais de sódio são deixados sozinhos pelo medicamento. Os efeitos da suzetrigina desaparecem quando as pessoas param de tomar os comprimidos.

Mas embora pessoas com dor aguda possam precisar de tal medicamento, há também outro grupo que precisa de alívio da dor, mas tem poucas opções boas — aqueles que têm nervos danificados que causam dor constante, chamada dor neuropática periférica. Esse grupo inclui pessoas com diabetes, que pode fazer as mãos ou os pés doerem ou ficarem dormentes, entre outros sintomas. E inclui pessoas com radiculopatia lombossacral, ou nervos comprimidos na coluna. A ciática é uma forma dessa condição.

Em pequenos estudos, a Vertex descobriu que a suzetrigina ajudou aqueles com neuropatia diabética, mas não foi melhor que o placebo naqueles com nervos espinhais comprimidos.

Altshuler, diretor científico da Vertex, afirmou que a empresa está seguindo adiante com estudos maiores em ambos os grupos de pacientes. Enquanto analistas e pesquisadores consideraram os resultados decepcionantes em pacientes com nervos comprimidos na coluna, a empresa decidiu prosseguir porque não há medicamentos aprovados para a condição dolorosa, e porque o medicamento é seguro e "o mecanismo de ação é tão claramente validado".

“Ninguém jamais ajudou essas quatro milhões de pessoas”, disse ele.

