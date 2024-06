Enxaguante bucal: dentista viraliza ao mostrar o risco para a saúde de usar na hora errada; entenda

A- A+

O enxaguante bucal é um item que faz parte da rotina de milhões de brasileiros e muitos o utilizam para obter uma sensação extra de frescor mentolado após a escovação dos dentes. Contudo, a cirurgião-dentista Shaadi Manouchehri alerta que este é o modo errado de uso.

"Nunca usarei enxaguatório bucal logo depois de escovar os dentes. Sou dentista há quase 10 anos e ainda me choca quando as pessoas me dizem que usam enxaguante bucal depois de escovar seus dentes", afirma Manouchehri.





Ela explica que as pastas de dentes com flúor torna os dentes mais fortes e também exterminam as bactérias que causam a cárie ao criarem uma camada protetora. Ao utilizar o produto para enxaguar a boca após escovar os dentes, essa camada é retirada.



A cirurgiã-dentista Shaadi Manouchehri fala sobre o uso de enxaguante bucal - Foto: reprodução

"Depois do almoço, se quiser se refrescar um pouco, é hora de usar enxaguatório bucal. Você também pode usar enxaguatório bucal antes de escovar os dentes para refrescar as coisas e remover um pouco da placa bacteriana antes de entrar com sua escova de dente e fio dental", recomenda.

A recomendação está de acordo com o que o Serviço Nacional de Saúde da Inglaterra afirma sobre maneira correta de utilizar esses produtos.

