A- A+

EQUADOR "Deputado influencer" e mulher são mortos a tiros em circo no Equador; vídeos Ataque de sicários foi registrado em transmissão ao vivo no TikTok; outras duas pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram

O deputado suplente e influenciador Cristhian Nieto e sua mulher foram mortos a tiros na noite de domingo na cidade de Manta, oeste do Equador.

— A morte do indivíduo (Nieto) é confirmada com vários ferimentos de bala — confirmou o coronel da polícia Fabary Montalvo à imprensa na noite de domingo.

O parlamentar suplente, do partido oposicionista Revolução Cidadã, e sua mulher, Nicole Burgos, assistiam a um espetáculo circense no centro da cidade portuária de Manta, na província de Manabí, quando um grupo de homens armados entrou pela parte de trás da tenda instalada para o evento e abriu fogo.

Cristhian Nieto y su esposa organizaron la puesta de un circo con para la comunidad de Manta, y sin importar que había familias enteras haciendo fila, los asesinan sin piedad.



Daniel Noboa, no existe Tiktok que les devuelva a los niños a sus padres. pic.twitter.com/K7SeG9CJtn — Alma Mía La Única (@AlmaMiaEcu) June 3, 2024

Montalvo acrescentou que o ataque foi "dirigido" contra o deputado. Outras duas pessoas ficaram feridas, mas sobreviveram. Cerca de 12 evidências balísticas foram coletadas pela polícia até a noite de domingo.

Nicole Burgos, mulher do deputado, estava fazendo uma transmissão ao vivo em sua conta no TikTok quando o ataque começou. O horror e o desespero do público ficou registados em imagens que rapidamente se tornaram virais nas redes sociais.

Cristhian Nieto, 34 anos, foi deputado suplente da deputada Mónica Salazar, representante da província de Los Ríos (sudoeste).





O parlamentar também foi um renomado influenciador nas redes sociais, nas quais utilizava o pseudônimo Cristhian Rescata para realizar trabalhos sociais com crianças órfãs, animais abandonados e usuários de drogas.

#URGENTE El asambleísta e influencer Cristhian Nieto murió la noche del domingo 2 de junio, tras recibir varios impactos de bala en un ataque de sicarios en un circo en Manta, Manabí. En este ataque también falleció su esposa, Nicole Burgos, conocida como la influencer Soy Pipo. pic.twitter.com/rKkXDeG2Kn — Unidad Nacional de las Organizaciones GUAYAS (@UnidadN593) June 3, 2024

A Assembleia Nacional manifestou na noite de domingo, por meio da rede social X, um "profundo sentimento de pesar e solidariedade para com os seus familiares e amigos" face ao "terrível assassinato" do casal.

Dois outros assassinatos de políticos abalaram recentemente a província de Manabí. Em março, a prefeita de San Vicente Brigitte García foi baleada e, em julho de 2023, o prefeito de Manta Agustín Intriago foi assassinado enquanto caminhava por um bairro da cidade.

Localizado entre a Colômbia e o Peru, os maiores produtores de cocaína do mundo, o Equador tornou-se há anos um centro logístico de transporte de drogas para os Estados Unidos e a Europa.

Em janeiro, o presidente Daniel Noboa declarou que o país estava em "conflito armado interno" a fim de mobilizar o Exército para neutralizar cerca de vinte gangues criminosas.

Veja também

ELEIÇÕES "Eu me tornarei a primeira mulher presidente do México", diz Claudia Sheinbaum