MUNDO Principal aeroporto do Peru suspende voos por falha nas luzes da pista Problema foi gerado por um curto-circuito nas redes que fornecem eletricidade à via

O Aeroporto Internacional Jorge Chávez, único terminal aéreo da capital peruana, suspendeu todos os voos na noite de domingo. O motivo foi uma falha no sistema de iluminação da pista de aterrissagem, afetando milhares de passageiros.

A suspensão é por tempo indeterminado, enquanto as autoridades procuram uma solução, mas o incidente causou caos, com pelo menos 47 voos de partida atrasados e 37 voos de chegada desviados para outros países ou aeroportos em outras regiões do Peru.

“Neste momento, o sistema de iluminação de borda da pista (...) está fora de serviço, portanto as partidas e chegadas de voos em #JorgeChávez estão temporariamente suspensas”, informou o consórcio Lima Airport Partners (LAP), que opera o principal aeroporto do Peru.

A medida causou aglomeração de passageiros no terminal aéreo, em meio ao desconforto geral dos usuários.

Porta-vozes da LAP indicaram que o serviço seria retomado temporariamente na madrugada desta segunda-feira, conforme informado pela estatal proprietária de todos os aeroportos peruanos (Corpac).





O problema foi gerado por “um curto-circuito nas redes” que fornecem eletricidade à via, informou José Luis Barrios, presidente do conselho de administração da Corpac, em declarações ao programa de TV Cuarto Poder.

A falha no sistema de iluminação da pista começou depois das 18h (hora local), segundo a LAP.

O aeroporto internacional de Lima possui apenas uma pista de pouso, enquanto avança a construção de uma segunda, que entrará em operação no fim deste ano.

A concessionária do Jorge Chávez desde 2001 é o grupo alemão Fraport AG, em conjunto com a Corporação Financeira Internacional.

