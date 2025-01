A- A+

ESTADOS UNIDOS Deputado propõe alteração na Constituição dos EUA para permitir terceiro mandato de Trump Proposta para alterar 22ª Emenda, que impede que qualquer pessoa cumpra mais de dois mandatos com o presidente, foi apresentada por deputado do Tennesse

Quatro dias após Donald Trump assumir seu segundo mandato na Casa Branca, aliados do presidente americano já começaram a pensar no longo prazo.



O deputado republicano Andy Ogles, do estado do Tennessee, apresentou uma resolução conjunta para alterar a 22ª Emenda da Constituição dos EUA, que proíbe que qualquer pessoa cumpra mais de dois mandatos como presidente. Em caso de aprovação, a medida permitiria que Trump voltasse a concorrer novamente nas próximas eleições, em 2028.



A Constituição americana atualmente estabelece que "nenhuma pessoa pode ser eleita para o cargo de presidente mais de duas vezes". A proposta de emeda de Ogles alteraria o texto, se aprovada, para "nenhuma pessoa será eleita para o cargo de presidente mais de três vezes, nem será eleita para qualquer mandato adicional após ser eleita para dois mandatos consecutivos".



A hipótese se adequa especificamente ao caso de Trump, que não teve mandatos consecutivos, por ter sido derrotado por Joe Biden em 2020. O deputado não escondeu que o projeto de alteração constitucional era pensado exclusivamente para o republicano.





— A liderança decisiva do presidente Trump contrasta fortemente com o caos, o sofrimento e o declínio econômico que os americanos têm sofrido nos últimos quatro anos. Ele provou ser a única figura na História moderna capaz de reverter a decadência da nossa nação e restaurar a América à grandeza, e ele deve ter o tempo necessário para atingir esse objetivo — afirmou Ogles na quinta-feira, justificando que o projeto constitucional foi feito pensando em Trump. — Esta emenda permitiria que o presidente Trump cumprisse três mandatos, garantindo que possamos sustentar a liderança ousada que nossa nação tanto precisa.

A volta do republicano à Casa Branca vem sendo amplamente apontado como um dos maiores retornos políticos da História recente, após a derrota em 2020. Antes de Trump, apenas o democrata Grover Cleveland havia conseguido retornar ao cargo após ser derrotado na tentativa de reeleição, no final do Século XIX. O republicano também se tornou a pessoa mais velha a tomar posse como presidente, na segunda-feira, aos 78 anos — alguns meses mais velho do que Biden em 2020.



Apesar da limitação constitucional atual e da idade avançada — teria 82 anos em caso de uma nova reeleição —, Trump flertou com a possibilidade de um terceiro mandato após a vitória no ano passado. Em seu primeiro retorno à Casa Branca, em novembro, para uma cerimônia de início da transição de governo, o republicano sugeriu que poderia voltar a se candidatar no futuro.

— Suspeito que não voltarei a me candidatar, a menos que vocês digam: 'Ele é tão bom que precisamos descobrir outra solução' — declarou diante da multidão de apoiadores, em um encontro com republicanos no Congresso, antes da cerimônia com Biden. Ele foi aplaudido de pé pela liderança do partido.

Veja também