RECIFE Design de Moda: Faculdade Senac promove oficinas e workshops de férias a partir desta sexta (24) Todas as atividades que serão realizadas nas oficinas e workshops de design de moda são gratuitas e as vagas limitadas

Até o próximo dia 30, a Faculdade Senac Pernambuco promove uma oficina e um workshop gratuitos na área de Design de Moda, que combinam criatividade, inovação e tendências do mercado.

A Faculdade Senac PE fica na rua Marquês do Pombal, nº 57, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. As oficinas e workshops de design de moda que serão realizadas na instituição são uma excelente oportunidade para quem deseja adquirir novas habilidades ou aperfeiçoar talentos na área do Design de Moda.

Essa é uma estratégia valiosa para quem quer impulsionar a carreira, atrair novos clientes ou consolidar sua presença na área .

Já nos dias 28, 29 e 30 de janeiro, a Faculdade Senac promove o workshop "Coolhunting: Pesquisa e Interpretação de Tendências". Quem participar irá descobrir como identificar e interpretar tendências no universo do design de moda.

Será uma imersão prática em coolhunting para quem deseja se antecipar às demandas do mercado.

