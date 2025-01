A- A+

EDUCAÇÃO Seminário reúne novos secretários municipais de Educação no Recife, nesta terça (28) Objetivo do evento é debater os principais desafios da educação em Pernambuco

Mais de 170 novos secretários municipais de educação de Pernambuco participam do 1º Seminário dos Dirigentes Municipais de Educação – Gestão 2025-2028 nesta terça-feira (28), no Centro de Eventos Recife, no bairro da Imbiribeira.

O evento, promovido pela União dos Dirigentes Municipais de Educação de Pernambuco (Undime/PE), aborda os principais desafios e perspectivas da educação no estado, com destaque para o papel do Censo Escolar, a gestão do Fundo Nacional da Educação Básica (Fundeb) e as ações do Ministério da Educação voltadas aos municípios.

A programação inclui palestras e mesas temáticas sobre temas como a trajetória da Undime na educação municipal, os primeiros 100 dias de gestão e políticas públicas educacionais.

Entre os palestrantes estão Célia Cristina de Souza Araújo, coordenadora do Censo Escolar do Inep, Valdoir Wathier, diretor de Monitoramento e Avaliação da Educação Básica do MEC, e Anita Stefani, representante da Secretaria de Educação Básica do MEC.

De acordo com Andreika Asseker, presidente da Undime/PE e dirigente municipal de educação de Igarassu, o seminário é uma oportunidade para orientar e preparar os novos gestores municipais.

"A Undime/PE tem um papel fundamental em orientar e acolher os dirigentes municipais de educação, especialmente no início de suas gestões. Este seminário é uma oportunidade única para alinhar estratégias e fortalecer a educação básica em Pernambuco", destacou.

O evento tem início às 8h, com credenciamento e apresentação cultural, e segue com atividades voltadas ao planejamento das ações educacionais nos municípios.



“O seminário marca um ponto de partida importante para que os gestores possam assumir seus compromissos com confiança e planejamento. Queremos garantir que os desafios da educação em Pernambuco sejam enfrentados com união e estratégias concretas”, reforçou Andreika.

Serviço:

1º Seminário dos Dirigentes Municipais de Educação - Gestão 2025-2028

Onde: Centro de Eventos Recife, Av. Mascarenhas de Moraes, 4861, Imbiribeira, Recife/PE;

Quando: 28 de janeiro;

Horário: Credenciamento às 8h | Abertura às 9h.

