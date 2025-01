A- A+

TRÂNSITO Operação "Volta às Aulas", no Recife, promove mais segurança viária à população Com agentes, arte-educadores e cartilha específica para as crianças, CTTU vai reforçar, a partir da segunda-feira (27), a fiscalização no entorno das unidades de ensino

Com o aumento de cerca de 25% no fluxo de veículos devido ao retorno das atividades escolares, a Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano (CTTU) montou a Operação Volta às Aulas.

A partir da segunda-feira (27) haverá uma série de ações educativas, de fiscalização e de engenharia de trânsito com o objetivo de levar mais segurança viária aos pedestres, ciclistas e condutores que se concentram nas áreas escolares, além de levar informações com atividades lúdicas sobre o trânsito para crianças.

Uma das novidades para este ano é que os personagens da Liga da CTTU receberão o reforço de uma grande fã, a capivara mais charmosa do Recife, a Méry Cristina, que retorna às aulas, junto com as crianças, para levar orientações através de atividades lúdicas e distribuição de materiais como a cartilha “Crianças para o trânsito”, que traz atividades e orientações sobre segurança viária para o público infantil a partir dos cinco anos.

“A cartilha é um material educativo dirigido para a autonomia, responsabilidade e segurança das crianças na mobilidade do Recife. No material, o universo lúdico da educação para o trânsito da CTTU, explica didaticamente situações do cotidiano, como prestar atenção às placas de trânsito e o respeito aos ciclistas, pedestres e idosos. Toda a linguagem é de fácil entendimento, assim como as imagens e as brincadeiras para reforço do aprendizado e com a Méry Cristina apoiando a Liga da CTTU, as crianças irão aprender com mais diversão”, explica a presidente da CTTU, Taciana Ferreira.

Além das ações de educação, a engenharia de trânsito também intensificou as ações para levar mais segurança viária às áreas escolares. Ao todo, 25 áreas no entorno de escolas por toda cidade vão receber manutenção de sinalização.

Serão implantados, ainda, paraciclos próximos a escolas com alto fluxo de ciclistas. O esquema também trará reforço na atuação de agentes principalmente nos bairros de Boa Viagem, Estância, Graças, Espinheiro e Várzea, onde há uma maior concentração de unidades de ensino.

Transporte escolar

Para os pais, mães e responsáveis que precisam contratar transporte escolar para as crianças, a CTTU orienta que devem observar se o veículo possui o selo do Detran-PE concedido aos carros aprovados pela vistoria semestral. É importante, também, pedir referências sobre o motorista a outros pais e na própria escola, além de analisar o comportamento do condutor no trânsito.

Checar se as crianças transportadas utilizam o cinto de segurança, além fazer um contrato com o prestador de serviço e anotar o endereço e o telefone do motorista e do seu auxiliar, também é uma dica importante.

