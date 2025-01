Vacinação infantil: Olinda convoca pais para atualização da carteira antes do início das aulas

Crianças em idade escolar, com a carteira de vacinação infantil atualizada, garantem um retorno seguro à sala de aula. Por isso, a Prefeitura de Olinda, por meio das Secretarias de Saúde e Educação, convida todos os pais e responsáveis a levarem suas crianças para atualizar a caderneta de vacinação infantil entre os dias 28 e 30 de janeiro.

O objetivo é garantir que todos os alunos estejam devidamente imunizados contra doenças preveníveis antes do início do ano letivo, proporcionando um retorno mais seguro e saudável às aulas.

Caderneta de vacinação infantil

A secretária de Saúde de Olinda, Ana Callou, orienta que os pais devem levar a caderneta de vacinação da criança e, se possível, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).

"Esta é uma importante oportunidade para proteger a criança e colaborar com a saúde coletiva. A vacinação é um compromisso com o bem-estar de todos, e sua participação é fundamental para garantir um ambiente escolar seguro. Não deixe para última hora, atualize as vacinas do seu filho antes do início das aulas", reforça Callou.