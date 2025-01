A- A+

Prévias de Carnaval Quatro suspeitos são detidos por roubo de celular nas prévias em Olinda; aparelhos são recuperados Roubo de celulares teria acontecido na Praça do Carmo, em frente aos Correios

Um homem e uma mulher foram presos e dois adolescentes, apreendidos, suspeitos de roubar celulares nas prévias de Carnaval em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, nesse domingo (19).

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), que atuavam em apoio à Companhia Independente de Apoio ao Turista (Ciatur), foram acionados pelas vítimas.

O roubo de celulares, de acordo com a corporação, teria acontecido na Praça do Carmo, em frente aos Correios.

"O efetivo foi acionado pelas vítimas e identificou um ônibus cheio de suspeitos, dando ordem de parada. Durante a revista, três envolvidos foram reconhecidos", afirmou a corporação.

Com os suspeitos, foram recuperados dois celulares. Ainda segundo a PMPE, no momento da prisão, uma mulher passou a intimidar as vítimas, ameaçando “pegá-las” nas ruas. Ela também foi detida.

Os quatro foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para adoção das medidas cabíveis.

Veja também