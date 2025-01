35 anos da Obra de Maria: aniversário lota a Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

A- A+

Nenhuma das mais de 45 mil pessoas que compareceram à Arena de Pernambuco, neste domingo (19), na celebração dos 35 anos da Comunidade Obra de Maria, conseguiu conter a emoção. O evento, o maior do segmento no Nordeste, reuniu lideranças eclesiásticas e delegações de 61 países onde a Obra de Maria está presente.

O exercício da fé

Grandes nomes da comunidade católica subiram ao palco em um momento marcante de adoração junto ao público. A programação especial começou às 14h, quando Padre Marcelo Rossi presidiu a Santa Missa. Durante a cerimônia religiosa, ele falou da importância de reverenciar a Deus e servir somente a Ele. O líder religioso abriu a reunião com o louvor "Espírito Santo de Deus". Todo o público se emocionou com a abertura.

"Eu sou um milagre. Jesus me levantou de um ‘empurrão’. Para mim, é uma graça estar na Obra de Maria. Eu estive aqui, há 5 anos. Nós podemos levar às pessoas a esperança de que Deus tem poder. Amo Jesus. Ele é a razão do meu viver. Costumo dizer que quanto mais mariano estou, mas Jesus eu sou. Maria sempre está nos encaminhando aos braços de Jesus", disse ele, que também comemora 30 anos de sacerdócio.

Logo após, o padre João Carlos assumiu o comando do evento e foi sucedido pelo padre Damião Silva, que também entoou louvores e leu a palavra de Deus. Damião Silva relatou que o domingo foi um dia de expressão de fé e que também serviu para rememorar a história da instituição que nasceu em terras pernambucanas, em 1990.

“Estar aqui, hoje, na frente de todas essas pessoas, é motivo de grande alegria. São pessoas que saíram de outras cidades, estados e países para louvar e bendizer o nome do Senhor pelos 35 anos de existência dessa comunidade. Aqui, vamos declarar o poder de Deus na vida das pessoas, declarando o ‘Tudo Posso Naquele que me Fortalece’. Através das canções e pregações, nós queremos ajudar, para que muitos corações cheguem ao coração de Deus”, comentou ele.

O padre Fábio de Melo também participou da comemoração. Junto a milhares de fiéis, ele saudou o público com uma narração em que falava da importância de adorar somente a Deus. O show musical dele foi aberto com a música "O Vendedor de Sonhos".

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), agradeceu pela oportunidade de celebrar os 35 anos da Obra de Maria. Para ela, a instituição é uma referência do caráter e da simplicidade de Maria, mãe de Jesus Cristo.

“A celebração é da própria referência de Maria, de humildade, de entrega e de servidão à população mais carente. É muito bom a gente poder reunir aqui, na nossa Arena, milhares de pessoas celebrando a fé, reafirmando os compromissos com tudo aquilo que representa a mãe de Jesus”, felicitou a governadora.

O arcebispo de Olinda e Recife, Dom Paulo Jackson, que também discursou em pregação ao público, destacou as principais características que fazem da Obra de Maria uma referência.

“É uma obra de muita consistência, que tem se caracterizado, primeiramente, pela ação missionária. Eles atuam nos locais mais frágeis e esquecidos. Segundo, no cuidado com os pobres, com projetos sociais. O terceiro ponto é a alegria e a jovialidade do Espírito Santo. E a devoção mariana, que constitui o identitário católico bastante forte, compreendendo Maria como aquela que sempre aponta para Cristo Jesus”, afirmou o líder religioso.

Fé, oração e gratidão

Fundadores da Obra de Maria, Gilberto Barbosa e Maria Salomé foram convidados pelo padre Marcelo Rossi para conduzir uma oração pelas famílias presentes na celebração.

Gilberto relembrou da trajetória de fé que começou na Várzea, Zona Oeste do Recife, após uma experiência espiritual particular que ele teve com Deus.

“Eu experimentei a fé, porque não tinha outra prática religiosa. Conheci a Jesus Cristo, me apaixonei por ele e comecei minha caminhada de fé na Igreja Católica. Hoje, temos 5.127 missionários voluntários, no mundo inteiro, a serviço da evangelização. A dedicação aos pobres é o carisma da Obra de Maria, servir de toda forma e com alegria”, frisou ele.

Atuando na Comunidade Obra de Maria há 14 anos, a missionária Evilly Barros disse à Folha de Pernambuco que o objetivo é levar esperança e amor às pessoas.

O Padre Marcelo Rossi presidiu a Santa Missa - Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Desde a pandemia da Covid-19, em 2020, as igrejas sofreram com a evasão de fiéis, fato que a Obra de Maria tem trabalhado para reverter o quadro.

“O fato de organizarmos esse evento é esse caminho de juntos com a igreja e com a comunidade levarmos Deus para as pessoas, a ponto de tirá-las de casa, evangelizá-las e trazê-las para a igreja”, destacou ela, que já passou por vários estados brasileiros evangelizando, como Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

A dona de casa Adeilda da Silva, de 65 anos, trouxe as duas irmãs. Todas moram em São Lourenço da Mata. Para ela, que participa do movimento de evangelização Encontro de Irmãos, fundado por Dom Helder Câmara, foi satisfatório ter participado dos 35 anos da Obra de Maria.

“Eu já venho nessa caminhada há muitos anos. Para mim, a fé representa a minha vida. Eventos como este engrandecem a nossa fé e aumentam o nosso desejo de continuar nessa caminhada. É muito bom estar aqui”, destacou.

Sobre a Obra de Maria

Criada por Gilberto Barbosa e Maria Salomé, em 1990, a Obra de Maria nasceu de um sonho, em um casarão da Várzea, Zona Oeste do Recife, pintado nas cores azul e branco, em homenagem ao manto da Mãe de Jesus.

Gilberto é pernambucano, tem 56 anos e é formado em filosofia, teologia e pós-graduado em psicanálise. Maria é paraibana e formada em turismo e em psicanálise.

Fundador da Obra de Maria, Gilberto Barbosa - Arthur Mota/Folha de Pernambuco

Atualmente, a comunidade vem sendo uma Renovação Carismática em Pernambuco.

A Obra de Maria atua em 61 países, incluindo 33 na África, como Angola, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau, além de Estados Unidos, Argentina, Itália e França. A instituição também está presente na Ásia. No Brasil, tem trabalhos em 25 estados e no Distrito Federal.

Veja também